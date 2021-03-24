Andersen进一步巩固加拿大业务

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--随着其加拿大成员公司采用品牌名“Andersen”，Andersen Global统一了其在北美的平台，反映出该组织通过其全球成员及合作公司提供全系列综合服务的能力。

加拿大成员公司此前经营使用的品牌名为Andersen Tax，而如今与美国区域成员公司采用共同的品牌名“Andersen”，启用这一名称的还包括遍布欧洲、拉美、中东和非洲的全球其他成员公司。美国成员公司此前于2019年改用Andersen品牌名，自此之后，该组织全球各个成员公司于2020年至2021年初纷纷开始启用这一品牌名。

Andersen Global主席兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz表示：“此次品牌名的统一彰显我们共享的企业文化、价值和承诺，即在全球为我们的客户提供无缝服务。随着我们不断扩展和巩固我们的全球平台，这是我们的全球性组织在发展过程中迈出的重要一步。”

Andersen由23名前税务合伙人于2002年成立，最初的公司名称为WTAS LLC，专业从事税务服务，并于2013年设立了WTAS Global。美国创始成员公司随后于2014年开始以Andersen Tax品牌运营，而其国际组织则采用了日渐家喻户晓的Andersen Global品牌。这家国际化组织于2016年进驻加拿大市场，如今拥有五名合伙人以及近40名专业人士，分布在蒙特利尔、温哥华、卡尔加里和埃德蒙顿的办事处。

Andersen蒙特利尔办事处董事总经理Simon Davari表示：“我们认为此举具有里程碑式的意义，它巩固了公司当前依然奉行的核心价值和愿景。这一转变有利于公司的增长和发展，凸显我们专长的广度和深度，同时巩固我们在加拿大市场的地位。”

Andersen温哥华办事处董事总经理Warren Dueck补充道：“在过去几年中，我们公司实现了大幅扩张，这一发展凸显我们的‘单一公司’文化，而我们也在与美国同事一道，通过无缝协作来夯实Andersen在北美的现有基础。我们对公司的下一步发展充满期待，我们的团队依然会尽心尽力地为客户提供一流的服务，尤其是与美、加跨境税务相关的服务。”

Andersen Global是一家国际联盟型组织，其成员公司在法律上各自独立，并由世界各地的税务和法律专业人士组成。Andersen Global于2013年由美国成员公司Andersen Tax LLC牵头成立，目前在全球拥有逾7,000名专业人士，并通过其成员公司和合作公司在逾261个地点开展业务。

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