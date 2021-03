Planview publie un rapport comparatif mondial révélant comment des entreprises de premier plan accélèrent la mise en œuvre de leur stratégie en période de changement

Planview released its new report 'The State of Strategy Execution: Embracing Uncertainty to Adapt at Speed'.

Planview released its new report 'The State of Strategy Execution: Embracing Uncertainty to Adapt at Speed'.

AUSTIN, Texas (États-Unis)--(BUSINESS WIRE)--Planview, un des leaders mondiaux des solutions de gestion de portefeuilles et de gestion des activités, publie ce jour un rapport mondial qui met au jour la manière dont certaines entreprises parviennent à s'adapter rapidement, à accélérer l'innovation et à aligner leur exécution sur leurs stratégies dans un contexte de bouleversements permanents. Basé sur une étude inédite en son genre, ce rapport, intitulé « État des lieux de l'exécution de la stratégie : Accepter l'incertitude pour s'adapter plus rapidement », révèle pourquoi de nombreuses entreprises éprouvent des difficultés à réorienter leur stratégie en période de changement, tout en offrant aux organisations des recommandations pragmatiques pour s'adapter plus rapidement aux conditions changeantes comme aux événements perturbateurs, avec à la clé des résultats métiers de meilleure qualité.

« Cette étude a été conçue pour répondre à une question qui n'est simple qu'en apparence : Pourquoi certaines entreprises sont-elles capables de s'adapter rapidement et même d'accélérer l'exécution de leur stratégie en période de changement considérable, là où les autres s'en sortent à peine ? », explique Patrick Tickle, Chief Product Officer de Planview. « Cette question revêt une importance capitale non seulement en ces temps de pandémie, mais aussi pour l'avenir proche. Les perturbations du marché ne sont plus l'exception, mais la norme, et les entreprises les plus avisées ont appris comment prospérer plutôt que de se contenter de survivre dans des environnements en mutation perpétuelle. »

La segmentation des répondants en trois catégories distinctes, à savoir les leaders, les challengers et les retardataires de l'exécution de la stratégie, a permis de dresser un tableau précis de ce que les entreprises les plus performantes font et que les autres peuvent répliquer, notamment :

Privilégier la vitesse pour la prise de décision et l'exécution

Mettre en œuvre des technologies qui permettent de transformer plus rapidement les données en éclairages métiers

Ajuster les stratégies, les financements et les plans d'exploitation à travers des cycles de planification courts

Améliorer le processus de priorisation pour réaligner les ressources sur les activités les plus importantes

Exploiter les pratiques Lean et Agile dans l'ensemble de l'organisation

Ce rapport essentiel ne se contente pas d'analyser pourquoi certaines organisations parviennent à s'adapter plus rapidement aux perturbations du marché : il offre aux autres entreprises une feuille de route à suivre pour rationaliser leurs processus métiers de manière à privilégier la vitesse et la qualité, accélérer l'innovation, améliorer leurs résultats stratégiques, et assurer ainsi leur succès.

« Réduire la séparation entre stratégie et exécution est d'autant plus important aujourd'hui que les perturbations externes deviennent plus fréquentes. Ce rapport fournit un modèle clair de la façon dont les entreprises de premier plan s'y prennent », commente Patrick Tickle. « Nous avons constaté que les entreprises les plus performantes suivent une recette similaire pour réussir. Elles intègrent la vitesse à leurs opérations métiers pour pouvoir s'adapter au changement constant. Elles ont mis en place des cycles de planification plus courts et plus flexibles qui leur permettent de réagir en temps réel à l'évolution du contexte. Elles font tomber les barrières internes qui entravent leur capacité d'adaptation. Elles résistent à la tentation de se contenter de l'état actuel des choses. Et enfin, elles s'appuient sur la technologie et des processus Agile pour à la fois accélérer et améliorer l'exécution de leur stratégie. »

Basée sur une analyse comparative de près de 1 000 professionnels métiers et IT du monde entier, l'étude a été menée par le cabinet indépendant Lawless Research pour le compte de Planview. Les résultats permettent de comprendre pourquoi de nombreuses entreprises peinent à réagir rapidement au changement et aux perturbations :

Complexité des processus de gouvernance ou d'approbation (38 %)

Priorités peu claires ou contradictoires (33 %)

Manque de ressources pour mener à bien tous les projets approuvés (31 %)

Manque d'alignement organisationnel (cloisonnement des équipes) (31 %)

Pour lire l'intégralité du rapport et son ensemble détaillé de recommandations, rendez-vous sur : État des lieux de l'exécution de la stratégie :Accepter l'incertitude pour s'adapter plus rapidement. Et pour en savoir plus sur les bonnes pratiques exploitées par un grand nombre des entreprises performantes de l'étude comparative, rendez-vous sur : Gérer la transformation : Relier la stratégie à la réalisation pour les organisations dynamiques d'aujourd'hui.

Méthodologie

Pour cette étude, un sondage, commandé par Planview auprès de Lawless Research, cabinet indépendant expert en études de marché, a été réalisé au mois de décembre 2020. Près de 1 000 professionnels métiers et IT de nombreux pays, dont l'Allemagne, l'Australie, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, et de secteurs divers et variés (banque et finance, technologie, commerce de détail, industrie manufacturière, santé, services professionnels, administration et secteur public, hôtellerie et tourisme, ingénierie, enseignement supérieur, etc.) ont été interrogés. Le rapport tiré de l'étude offre des recommandations pragmatiques visant à aider les responsables métiers, IT et financiers à créer un lien étroit entre stratégie et exécution, à s'adapter plus rapidement aux conditions changeantes et aux événements perturbateurs, et à obtenir des résultats opérationnels de qualité.

À propos de Planview

Chez Planview, nous avons une seule mission : accompagner la transformation des organisations en leur permettant de renforcer le lien entre stratégie et réalisation sur des marchés en perpétuelle mutation. Pour ce faire, nos solutions les aident à garder le cap et à accélérer la mise en œuvre de leur stratégie à l'échelle de l'entreprise. Grâce à la gamme complète de solutions Planview de gestion de portefeuilles et de gestion des activités, les organisations peuvent concentrer toutes leurs forces vives sur leurs objectifs stratégiques prioritaires, donnant à leurs équipes les moyens de la performance, quelles que soient leurs méthodes de travail. La plateforme complète et le modèle de réussite de Planview permettent à ses clients de proposer des produits, des services et des expériences clients innovants et compétitifs. Basée à Austin (Texas), Planview emploie plus de 1 000 salariés au service de 4 500 clients et 1,3 million d'utilisateurs à travers le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.planview.com/fr.