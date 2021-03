Services financiers Innovation CIBC fournit à MayStreet un financement de 10 millions de dollars pour sa croissance

NEW YORK & DENVER--(BUSINESS WIRE)--Le groupe Services financiers Innovation CIBC est heureux d’annoncer qu’il fournit une facilité de crédit de 10 millions de dollars à l’entreprise et chef de file MayStreet Inc. (« MayStreet »), un fournisseur de contenu et de technologie de données, établi à New York. La facilité de crédit vise à aider la société de technologie financière en croissance rapide à prendre plus d’expansion.

Fondée en 2012, MayStreet offre une technologie de données sur le marché qui fournit des données de grande qualité sur les marchés mondiaux pour favoriser une prise de décisions axées sur les données. En combinant un logiciel à très faible latence avec des données de premier plan consolidées et complètes, MayStreet permet à ses clients – y compris les vendeurs, les acheteurs, les fournisseurs, les organismes de réglementation et les universités – d’acquérir des connaissances plus approfondies pour favoriser les placements, la négociation, l’analyse de l’exécution et la conformité.

« Des données de très grande qualité sont essentielles pour alimenter les technologies les plus novatrices mises au point à Wall Street et ailleurs, et MayStreet est à l’avant-garde des données sur le marché grâce à sa plateforme de bout en bout », explique Kevin Grossman, directeur général de Services financiers Innovation CIBC à Denver. « Les activités de la société connaissent une croissance rapide, et notre équipe est heureuse de soutenir leur expansion continue. »

« Nous croyons que nous avons une occasion en or d’aider les participants aux marchés des capitaux à poursuivre leurs efforts de transformation numérique en utilisant le plus efficacement possible la grande quantité de données accessibles aujourd’hui », souligne Patrick Flannery, chef de la direction et cofondateur de MayStreet. « L’équipe Services financiers Innovation CIBC partage notre vision, et nous sommes heureux qu’elle soit prête à nous aider à accélérer nos plans de croissance en cas de besoin. »

Les investisseurs actuels de MayStreet comprennent les investisseurs NEXT de Credit Suisse Asset Management.

À propos de Services financiers Innovation CIBC

Services financiers Innovation CIBC offre des conseils stratégiques, des solutions de gestion de trésorerie et des services de financement aux entreprises nord-américaines du secteur de l’innovation, à toutes les étapes du cycle économique, du démarrage aux premiers appels publics à l’épargne et au-delà. Disposant de bureaux à Atlanta, à Austin, à Chicago, à Denver, à Menlo Park, à Montréal, à New York, à Reston, à Toronto et à Vancouver, l’équipe a une vaste expérience et une approche solide axée sur la collaboration qui s’étend aux activités à l’échelle de Groupe Entreprises et de Marchés des capitaux de la Banque CIBC au Canada et aux États-Unis.

À propos de MayStreet

La technologie de données sur le marché de MayStreet fournit les données sur les marchés mondiaux les plus complètes et de la plus haute qualité pour favoriser une prise de décisions axées sur les données. En combinant un logiciel à très faible latence avec des données de premier plan consolidées et complètes, MayStreet permet à ses clients – y compris les vendeurs, les acheteurs, les fournisseurs, les organismes de réglementation et les universités – d’acquérir des connaissances plus approfondies pour favoriser les placements, la négociation, l’analyse de l’exécution et la conformité. Les services offerts par MayStreet sont: Solution de traitement de données de Bellport – traitement des données historiques et en temps réel sur le marché; lac de données sur le marché de MayStreet – données sur les taux de change mondiaux d’actifs multiples pour alimenter les analyses avant, pendant et après les négociations; et banc de travail d’analyse de MayStreet – trousse d’outils flexible fondée sur l’infonuagique pour l’analyse, la recherche et la visualisation des données normalisées sur le marché. Pour en savoir plus, visitez le site www.maystreet.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.