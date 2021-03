PARIJS--(BUSINESS WIRE)--In 2020 zijn wereldwijd bijna 4,5 miljard simkaarten geproduceerd. Daarom hebben Thales en Veolia hun krachten gebundeld om deze markt te helpen verduurzamen.

Het polymeerplastic dat in hoge concentraties in afgedankte elektrische en elektronische apparatuur zit, wordt verwerkt in de recyclingfabriek van Veolia in Frankrijk. De ingenieurs van Thales ontwikkelden hiervoor samen met de experts van Veolia een speciaal proces waarbi jze dit nieuw gerecyclede materiaal gebruiken om simkaarten te maken. Deze nieuwe, ‘groene‘ simkaarten voldoen volledigaan de eisen van de mobiele sector.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.