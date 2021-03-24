智慧型手機消費者使用情況調查顯示，全球新冠疫情期間，隨著更多人開始在家上班並分享社群媒體內容，揚聲器模式使用率增加了40%

德州奧斯汀--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--由Cirrus Logic(Nasdaq: CRUS)委託、由SAR Insight & Consulting進行的全球調查顯示，消費者使用智慧型手機揚聲器的情形日益增多，主要是用於透過社群媒體觀看和分享視訊、參與視訊通話，並在處理多個任務的同時收聽播客或音樂。受訪者表示，在過去的12個月裡，對便利性、多工處理能力，或者聽音樂、播客或有聲讀物以營造良好氛圍的需求，是其增加使用揚聲器模式的主要原因。而這些需求又帶動了消費者對改善行動裝置音訊性能的渴望，並可能影響未來的購買決策。

這項在中國、德國、美國、英國和韓國進行的調查詢問了參與者如何使用手機、何時使用揚聲器模式，以及在當今對視訊和音訊依賴性更強的應用程式中，音訊性能的重要程度。1,722名參與者（年齡從18歲到65歲以上）的回答結果顯示，在過去一年裡，40%的人在欣賞音訊內容時增加了揚聲器模式的使用率。年輕族群正在帶動這一成長，尤其是在中國，46%的受訪者表示自己對智慧型手機揚聲器的使用增加。

SAR Insight創辦人兼研究總監Peter Cooney表示：「隨著越來越多的人在疫情期間開始在家上班，使用智慧型手機的揚聲器模式進行多工處理並與家人和朋友聯繫的情況有所增加。疫情造成的狀況正在催生全球消費者的不同使用情境，特別是18至34歲的年輕人，他們更依賴於需要更佳音訊的各種智慧型手機應用程式，這正是我們預期在疫情之後仍將持續存在的行為。」

雖然消費者仍在使用手機接打電話，但更廣泛的應用，如聽音樂、播客和有聲讀物，看電影或分享視訊內容和遊戲，在其日常行為中同樣重要。消費者提及大量使用揚聲器模式收發語音資訊，其中年輕族群（18-34歲）透過揚聲器玩遊戲、看視訊或分享內容的可能性更大。34%的受訪者表示，他們使用揚聲器模式只是為了營造良好的氛圍。在美國和德國的受訪者中，分別有53%和57%的人表示，便利性是將揚聲器模式用於視訊和電話會議的首要原因。

中國是高度重視行動通訊的國家，因此也是全球趨勢的領先指標，78%的中國人喜歡在揚聲器模式下分享社群媒體視訊和內容，超過半數的人表示自己使用揚聲器模式來營造良好的氛圍，特別是在玩遊戲時。緊隨其後的是韓國，67%的韓國人喜歡用揚聲器模式與家人和朋友分享社群內容，近半數人喜歡在打電話時做其他事情。

音訊品質在購買決策中變得更加重要

全球受訪者一致認為，在購買行動裝置的決策過程中，音訊的重要性正在上升。尤其是中國受訪者，他們表示希望獲得更好的音訊揚聲器，72%的受訪者表示，音訊在其購買智慧型手機的決策中變得更加重要，62%的中國用戶表示，他們對自己的智慧型手機目前的揚聲器音訊僅是有點滿意。

全世界的調查受訪者列舉了現今在手機上使用揚聲器模式的其他某些原因，例如運動健身、線上學習、舞蹈練習或卡拉OK、線上研究，或者只是在聽筒模式下聽不清對方的聲音。使用者回應指出，不使用揚聲器模式主要是擔心干擾他人、希望保存電池電量或因為音訊/揚聲器品質不佳。

新型Cirrus Logic CS35L45智慧型放大器解決了音訊品質和電池壽命問題

今天推出的Cirrus Logic CS35L45智慧型功率放大器旨在滿足消費者透過智慧型手機揚聲器獲得更高音訊性能的需求，同時保護電池壽命，使消費者未來購買智慧型手機時更容易制定決策。

Cirrus Logic混合訊號產品副總裁Carl Alberty表示：「世界各地的消費者都在告訴我們，優質音訊是智慧型手機越來越重要的功能。借助Cirrus Logic的最新增強型放大器，我們可以幫助智慧型手機製造商在不犧牲低音或音質的前提下提供更大的響度和動態範圍，同時保護揚聲器並保持電池壽命，從而為消費者提供更加愉悅、沉浸感更強的音訊體驗。」

如欲瞭解此項調查和所用方法的更多資訊，請造訪SAR Insight，該網頁上標題為《智慧型手機揚聲器模式的使用與消費者趨勢分析》(An Analysis of the Use of Speaker Mode in Smartphones and Consumer Trends)的白皮書可供下載。

Cirrus Logic, Inc.

Cirrus Logic是低功耗、高精度混合訊號處理解決方案的領導者，其解決方案可為全球頂級行動和消費類應用帶來創新的用戶體驗。Cirrus Logic總部位於德州奧斯汀，因其屢獲殊榮的企業文化而享譽全球。有關我們的更多詳情，請造訪www.cirrus.com。

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