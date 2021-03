L’éco-SIM carte de Thales et Veolia : L’histoire d’un réfrigérateur recyclé en carte SIM

PARIS--(BUSINESS WIRE)--En 2020, plus de quatre milliards et demi de cartes SIM ont été produites dans le monde, un marché que Thales et Veolia ont décidé de verdir ensemble.

Le polymère, plastique en concentration dans les déchets électroménagers, est transformé en France sur l’usine de recyclage de Veolia. C’est à partir de cette nouvelle matière recyclée que les ingénieurs de Thales, en collaboration avec des experts Veolia, ont développé un procédé de fabrication spécifique pour les cartes SIM, répondant aux exigences industrielles.

L’empreinte carbone de l’éco-SIM carte est neutre. Les émissions de Co2 associées à sa fabrication et aux composants électroniques non-recyclables, sont intégralement compensées par le programme global de compensation carbone de Thales.

Ce produit innovant permet d’accompagner les opérateurs mobiles dans leur transformation écologique et de répondre au plus près aux préoccupations environnementales de leurs abonnés.

« Grâce à des sociétés visionnaires et responsables comme Thales, tous les objets du quotidien pourraient bientôt être composés à majorité de matière recyclée. Ce seul exemple de la carte SIM laisse imaginer l’immense champ des possibles en matière d’écoconception », se réjouit Anne le Guennec, Directrice générale de l’activité Recyclage et Valorisation des Déchets de Veolia en France.

« Ce projet d’innovation en partenariat avec Veolia a pour but d’accompagner au mieux nos clients télécom dans leur transition environnementale, en soutenant la transformation de déchets en cartes SIM éco responsable », a déclaré Emmanuel Unguran, Vice-président de Thales Mobile Connectivity Solutions. « Cet engagement à long terme fait partie intégrante des ambitions en développement durable et en responsabilité sociale du groupe, et donne aux opérateurs mobiles une nouvelle opportunité de s’engager en matière de durabilité auprès des consommateurs. »

A propos de Thales

Thales (Euronext Paris: HO) est un leader mondial des hautes technologies qui investit dans les innovations du numérique et de la « deep tech » – connectivité, big data, intelligence artificielle, cybersécurité et quantique – pour construire un avenir de confiance, essentiel au développement de nos sociétés. Le Groupe propose des solutions, services et produits qui aident ses clients – entreprises, organisations, Etats - dans les domaines de la défense, de l'aéronautique, de l’espace, du transport et de l’identité et sécurité numériques, à remplir leurs missions critiques en plaçant l’humain au cœur des décisions.

Thales compte 81 000 collaborateurs dans 68 pays. En 2020, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 17 milliards d'euros.

A propos de Veolia

Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec près de 179 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie, qui participent au développement durable des villes et des industries. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler.

En 2019, le groupe Veolia a servi 98 millions d’habitants en eau potable et 67 millions en assainissement, produit près de 45 millions de mégawattheures et valorisé 50 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires consolidé de 27,189 milliards d’euros. www.veolia.com