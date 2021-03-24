Cirrus Logic智慧增強型放大器為新一代智慧型手機、平板電腦和遊戲裝置帶來沉浸式行動音訊體驗

德州奧斯汀--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--隨著消費者日漸轉向使用手機的內建揚聲器享受音樂、播客、電影和遊戲，Cirrus Logic(Nasdaq: CRUS)推出最新旗艦產品——CS35L45增強型放大器，使用戶可從智慧型手機、平板電腦和行動遊戲裝置獲得更加豐富、沉浸感更強的音訊體驗。Cirrus Logic的CS35L45智慧功率放大器可提供更高的揚聲器振幅以實現高峰值響度，並且能夠改善動態範圍以提供更強的衝擊力和更精準的低音，另外還能夠減少雜訊和可聽見的偽音，在所有音量級上均具有更好的音調平衡，該放大器使行動裝置製造商能夠將音訊性能推向全新的業界基準。

Cirrus Logic CS35L45是一款15 V智慧增強型D類音訊放大器，配有數位訊號處理器(DSP)，可輕鬆整合到下一代高階行動裝置的身歷聲或多揚聲器播放解決方案中，能夠在不用升級裝置揚聲器的情況下提高中階裝置的性能。其功能包括揚聲器保護和自我調整電池管理，可在任何電池條件下驅動更高的輸出功率，與Cirrus Logic的上一代增強型放大器相比，峰值響度提高最多30%。

Cirrus Logic混合訊號產品副總裁Carl Alberty表示：「為了滿足消費者對更豐富、沉浸感更強的音訊體驗的需求，智慧型手機OEM廠商逐漸將更多、功能更強大的揚聲器整合到下一代裝置中。Cirrus Logic的CS35L45旗艦級增強型放大器提升了此類行動裝置中微型揚聲器的音訊品質，提供了更大的響度、動態範圍以及更高的低音和音調平衡，同時保護揚聲器並延長電池壽命。」

Cirrus Logic委託SAR Insight & Consulting進行的最新用戶調查顯示，在過去12個月裡，有40%的消費者增加了揚聲器模式的使用。這項全球調查結果顯示，隨著更多的人在新冠疫情期間在家上班，他們使用智型慧手機揚聲器的情形增多，主要是用於透過社群媒體觀看和分享視訊，在多工處理時參與視訊通話和收聽播客或音樂，或者只是為了營造更好的氛圍。這些都是促使消費者渴望從智慧型手機獲得更佳音質的因素。

響度更高，動態範圍更廣，電池壽命更長

CS35L45智慧功率放大器具有7W的輸出功率能力和15V的超載能力，可以在所有頻率上實現更高的峰值功率，從而在所有音量級上實現更多的音色平衡，更好的動態和更多的空間範圍及音色。CS35L45能夠從電池中獲取高水準的電流，因此具有「系統感知」功能，其內建的電池電流和電壓監測功能可提供高輸出功率，但僅在需要再現源音訊內容時才能使用。CS35L45放大器的專有自我調整電池管理技術有助於「預測」突然產生的音訊訊號峰值以保護電池，防止抽氣和削波效應，並盡量提高所有音量級的音訊性能而不會產生可聽見的偽音。

CS35L45上的Y橋輸出驅動器能夠在聽筒和揚聲器模式下提供更高的效率，延長電池壽命。下一代更加精確的揚聲器保護演算法將揚聲器推向極致，與此同時，又將其保持在安全範圍內。片上DSP韌體功能包括均衡和心理聲學增強功能，可盡量提高小型揚聲器的性能。其結果是為身歷聲智慧型手機提供頂級的聲學性能，可達到便攜式揚聲器的響度和音質，且依舊節能。

供貨

Cirrus Logic CS35L45智慧功率放大器目前已開始大量供貨，產品採用商業級0.4 mm間距，36引腳 WLCSP，工作溫度範圍為-40 C至+85C。如欲瞭解有關Cirrus Logic CS35L45 15 V增強型音訊放大器的更多資訊，請造訪https://www.cirrus.com/products/cs35l45。

Cirrus Logic, Inc.

Cirrus Logic是低功耗、高精度混合訊號處理解決方案的領導者，其解決方案可為全球頂級行動和消費類應用帶來創新的用戶體驗。Cirrus Logic總部位於德州奧斯汀，因其屢獲殊榮的企業文化而享譽全球。有關我們的更多詳情，請造訪www.cirrus.com。

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