PECHINO--(BUSINESS WIRE)--La riforma della selvicoltura e del sistema sanitario, e la rivitalizzazione dell’ambiente rurale sono state evidenziate durante la seconda giornata della visita d’ispezione compiuta martedì dal Presidente della Cina Xi Jinping nella provincia di Fujian, nella Cina orientale.

Nel corso della visita del Distretto di Shaxian della città di Sanming, martedì, Xi si è recato nella sede di un borsa attività e valori dove gli sono stati illustrati gli sforzi locali volti a intensificare la riforma del sistema di gestione forestale e in un ospedale per sapere come si sta attuando la riforma del sistema sanitario locale.

Ha anche visitato un paese per ispezionare i lavori riguardanti la promozione della rivitalizzazione dell’ambiente rurale.

