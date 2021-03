Andersen solidifica presença no Canadá

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Global unifica sua plataforma na América do Norte enquanto suas firmas associadas adotam a marca “Andersen”, refletindo a habilidade da organização em fornecer um conjunto integrado de serviços através de suas firmas associadas e colaboradoras globalmente.

Previamente operando sob a marca Andersen Tax, as firmas associadas canadenses agora compartilham a marca comum “Andersen” com a firma associada dos EUA regionalmente, juntamente com as firmas associadas globalmente na Europa, América Latina, Oriente Médio e África. A firma associada dos EUA mudou para a marca Andersen em 2019, o que iniciou a adoção global pelas firmas associadas da organização durante 2020 e início de 2021.

“Esta unificação sob uma marca global demonstra nossa cultura, valores e comprometimento compartilhados para atender nossos clientes de maneira ininterrupta, globalmente”, afirmou Mark Vorsatz, presidente da Andersen Global e diretor executivo da Andersen. “Este é um passo significativo no desenvolvimento global de nossa organização enquanto continuamos a expandir e solidificar nossa plataforma global.”

Fundada em 2002 por 23 ex-sócios da área tributária da Arthur Andersen, a Andersen começou sua jornada como WTAS LLC, uma firma somente tributária que estabeleceu a WTAS Global em 2013. A firma associada fundadora dos EUA começou então a operar como Andersen Tax em 2014 e a organização global se tornou conhecida como Andersen Global. A organização global entrou no mercado canadense em 2016 e agora opera cinco parceiras e quase 40 profissionais nos escritórios de Montreal, Vancouver, Calgary e Edmonton.

“Acreditamos que este é um marco que reforça os valores e visão que permanece no núcleo de nossa empresa, tanto localmente quanto globalmente”, afirmou o diretor administrativo da Andersen em Montreal, Simon Davari. “Esta transição suporta nosso crescimento e desenvolvimento, destaca a amplitude e profundidade de nossa experiência, e reforça nossa posição no mercado canadense.”

Warren Dueck, diretor administrativo da Andersen em Vancouver, adicionou: “Nos últimos anos, nossa firma cresceu significativamente, e sua evolução destaca nossa cultura de ‘uma empresa’, enquanto trabalhamos ininterruptamente para desenvolver a base existente da marca Andersen na América do Norte, juntamente com nossos colegas nos EUA. Ao passo que estamos ansiosos para esta próxima etapa do desenvolvimento da empresa, nossa equipe permanece dedicada a oferecer aos clientes os melhores serviços do mercado, especialmente em relação a serviços tributários internacionais nos EUA e Canadá”.

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica em todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com mais de 7 mil profissionais no mundo todo e está presente em mais de 261 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

