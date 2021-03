CGTN: Visita de Xi Jinping em Fujian: silvicultura, saúde, revitalização rural

BEIJING--(BUSINESS WIRE)--A reforma florestal, a reforma do sistema médico e de saúde e a revitalização rural foram destaques no segundo dia da visita de inspeção do presidente chinês Xi Jinping na província de Fujian no leste da China, na terça-feira.

Ao visitar o distrito de Shaxian da cidade de Sanming na terça-feira, Xi Jinping foi a uma bolsa de valores para saber mais sobre os esforços locais para aprofundar a reforma do sistema de posse da floresta e a um hospital para saber mais sobre a reforma local do sistema médico e de saúde.

Ele também foi a uma aldeia para inspecionar o trabalho na promoção da revitalização rural.

"Montanhas exuberantes e águas límpidas são ativos valiosos"

No passado, os fazendeiros chineses foram excluídos da silvicultura coletiva e compartilharam poucas receitas provenientes da madeira. Consequentemente, eles não tinham incentivos para proteger as florestas e o roubo de madeira era uma atividade desenfreada.

Para solucionar estes problemas, a província de Fujian lançou a reforma para descentralizar o sistema de posse coletiva da floresta em favor do manejo individual (doméstico) em 2003, o que também é considerado o início da nova rodada da reforma de posse da floresta da China.

Isso fez eco à instrução de Xi Jinping de desenvolver a silvicultura como uma indústria, enquanto mantém as suas funções ecológicas quando trabalhava em Fujian.

Xi Jinping visitou 11 vezes a cidade de Sanming quando trabalhou em Fujian. Durante uma viagem à cidade em junho de 2002, quando era governador de Fujian, o presidente chinês enfatizou que o desenvolvimento ambiental era de suprema importância.

Na época, ele disse que podia parecer que montanhas verdejantes e águas límpidas tivessem pouco valor, mas a longo prazo, são ativos valiosos. Xi Jinping também pediu às autoridades locais que transformem o crescimento econômico e evitem o desperdício de recursos e os danos ao meio ambiente.

Para executar as instruções de Xi Jinping, as autoridades locais exploraram ainda mais uma série de medidas de reforma, incluindo medidas para encorajar os agricultores a transferir suas terras florestais às cooperativas florestais e outros operadores, e conceder mais empréstimos às empresas do setor florestal para solucionar os seus problemas financeiros.

O valor total da produção florestal alcançou 114,6 bilhões de yuans em 2019 em Sanming. A cobertura florestal da cidade deve ultrapassar 80% em 2020.

O progresso na reforma do sistema médico e de saúde

Xi Jinping também visitou o Shaxian General Hospital na cidade de Sanming para saber mais sobre a reforma do sistema médico e de saúde local.

O Shaxian General Hospital tem jurisdição sobre 12 hospitais de base e 128 clínicas de saúde ampliadas da aldeia. Seu estabelecimento é também uma das medidas para a reforma do sistema médico e de saúde local.

O presidente chinês prestou muita atenção ao progresso da reforma do setor médico do país e elogiou os avanços médicos de Sanming em várias reuniões importantes.

Na 33ª reunião do grupo de liderança central para o aprofundamento da reforma geral em 24 de março de 2017, Xi Jinping elogiou a experiência de Sanming na reforma do setor médico. Ele comentou que a reforma do setor médico está no caminho certo e que produziu resultados óbvios, incentivando a promoção da prática de Sanming por todo o país

Petiscos de Shaxian e revitalização rural

Muitas vezes, o presidente chinês teve esperanças ardentes na expansão dos petiscos de Shaxian; por isso, na terça-feira, ele visitou o vilarejo de Yubang, famoso por suas comidas de Shaxian, para inspecionar o trabalho de promoção da revitalização rural na região.

Vindos de Shaxian, a popular rede de restaurantes Shaxian Snacks é conhecida por seus wontons de porco, macarrão com molho de amendoim e mais de 100 outras iguarias de sabor local.

Começando com um único estande em um mercado de rua, a rede agora tem mais de 88.000 lojas na China e em 62 outros países e regiões, gerando uma receita substancial de mais de 50 bilhões de yuans (US$ 7,6 bilhões).

Até o momento, a marca Shaxian Snacks foi aprovada por oito países: Japão, Nova Zelândia, Malásia, Indonésia, Filipinas, Coreia do Sul, Singapura e Austrália. As lojas do Shaxian Snacks entraram em 62 países, incluindo os EUA, Alemanha e Portugal. Em três horas, a primeira loja em Nova York esgotou seus produtos e a receita de vendas da primeira loja em Tóquio atingiu quase US$ 2.000 em 5 horas. Depois de dominar a China, a cadeia agora visa alcançar um mercado ainda maior e contar com um futuro mais brilhante.

https://news.cgtn.com/news/2021-03-23/Xi-Jinping-inspects-Shaxian-County-in-Fujian-Province-YS2YqEdq36/index.html

