CGTN：Por que Xi Jinping fez de Fujian sua primeira parada após a aprovação do plano de cinco anos?

PEQUIM--(BUSINESS WIRE)--Como o mais recente plano de desenvolvimento econômico e social a médio e longo prazo da China acabou de ser aprovado na legislatura nacional, o presidente Xi Jinping deixou Pequim para sua primeira viagem de inspeção à província de Fujian, no leste da China, após as duas sessões.

As visitas de Xi a uma horta ecológica de chá e ao Parque Nacional Wuyishan durante a inspeção mostram a importância que ele confere ao desenvolvimento ecológico e verde, que também foi ressaltado no roteiro da China para o desenvolvimento nos próximos cinco anos e mais além.

Monte Wuyi e proteção ecológica

Situado nos subúrbios da cidade de Wuyishan, o Monte Wuyi entrou na lista de Patrimônios Mundiais da UNESCO em 1999. Cobre uma área de mais de 630 km², sendo que diversos tipos de chá são produzidos lá.

Em geral, a visita às montanhas é organizada nas visitas de inspeção de Xi, já que a construção da civilização ecológica sempre foi destacada pelo presidente.

Em abril de 2020, a primeira parada de Xi foi também para visitar as montanhas. Ele foi diretamente para as montanhas Qinling durante sua inspeção na província de Shaanxi, no noroeste da China, para aprender sobre proteção ecológica, instando os funcionários a serem guardiães do ambiente ecológico.

Em agosto de 2019, ele foi para a província de Gansu, no noroeste da China, e visitou as montanhas Qilian, destacando a proteção ecológica como estratégia nacional.

Na segunda-feira, durante sua visita ao Parque Nacional Wuyishan, ele encontrou um grupo de turistas. "Você pode desfrutar do cenário montanhoso em Wuyishan e da panorama marítimo da cidade de Xiamen", disse ele ao grupo.

Xi também visitou o centro de gestão inteligente do parque, onde são efetuados todo o monitoramento climático e serviços quanto aos recursos biológicos dentro do parque.

Durante as duas sessões recém-concluídas, ele disse que um design de alto nível e medidas abrangentes são necessárias para proteger os ecossistemas em montanhas, rios, florestas, fazendas, lagos, pastagens e desertos.

Indústria do chá e vitalização rural

"No passado, a indústria do chá foi um pilar em sua luta contra a pobreza e deve se tornar um pilar da vitalização rural no futuro", disse Xi na segunda-feira no jardim de chá.

Ele pediu esforços para cultivar melhor uma indústria de chá vibrante que aproveite as vantagens da longa história do Monte Wuyi de cultura do chá, clima adequado, ricos recursos de chá e o suporte da ciência e tecnologia.

Livrar-se da pobreza não é a linha de chegada, mas o início de uma nova vida e um novo empenho, disse Xi em fevereiro após anunciar que a China assegurou uma "vitória completa" em sua luta contra a pobreza, pedindo esforços para integrar efetivamente a consolidação das conquistas de redução da pobreza e vitalização rural.

A China detalhou planos para promover por completo a estratégia de vitalização rural nas propostas da liderança chinesa para a formulação do 14º Plano de Cinco Anos (2021-2025) quanto ao Desenvolvimento Econômico e Social Nacional e os Objetivos a Longo Prazo até 2035.

Sob este plano de desenvolvimento, o país irá incrementar o desenvolvimento de indústrias com características rurais distintas, cultivar novas indústrias e modos de negócios e estimular o empreendedorismo e a inovação em áreas rurais.

Durante sua parada na horta, Xi ficou satisfeito ao saber que a qualidade do chá melhorou muito mediante o plantio ecológico nos últimos anos, sob a orientação da equipe de encarregados de tecnologia.

Talentos agrícolas, também chamados de "encarregados tecnológicos", foi uma ideia introduzida por Xi, o então governador da província de Fujian, em um artigo de 2002, que requeria o vínculo de funcionários e fazendeiros.

O presidente ressaltou o papel da ciência e tecnologia na redução da pobreza e revitalização rural várias vezes, pedindo esforços para promover a inovação científica e tecnológica na agricultura, bem como dar suporte à revitalização rural em geral.

Durante a inspeção, Xi também visitou um parque dedicado a Zhu Xi, um renomado filósofo chinês do século 12, na cidade de Nanping City na tarde de segunda-feira, aprendendo sobre os esforços locais para transmitir a cultura tradicional.

