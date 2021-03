CGTN : visite de M. Xi dans le Fujian : sylviculture, santé, revitalisation des régions rurales

BEIJING--(BUSINESS WIRE)--La réforme forestière, celle du système médical et des soins de santé, et la revitalisation des régions rurales ont été mises en avant ce mardi lors de la deuxième journée de la tournée d'inspection du président chinois Xi Jinping dans la province du Fujian, dans l'est de la Chine.

En visite ce mardi dans le district de Shaxian de la ville de Sanming, M. Xi a visité une bourse d'actifs et d'actions pour s'informer des efforts locaux visant à approfondir la réforme du système de gestion des forêts ainsi qu'un hôpital pour s'informer de la réforme locale du système médical et de soins de santé.

Il s'est également rendu dans un village pour inspecter les travaux de promotion de la revitalisation rurale.

"Les montagnes luxuriantes et les eaux limpides sont des atouts précieux"

Autrefois, les agriculteurs chinois étaient exclus de la gestion collective des forêts et partageaient peu les revenus du bois. Ils n'étaient donc pas incités à protéger les forêts et les vols de bois étaient monnaie courante.

Face à ces problèmes, la province de Fujian a lancé en 2003 une réforme visant à décentraliser le système de gestion collective des forêts en faveur d'une gestion individuelle (par les ménages), une réforme également considérée comme le point de départ du nouveau cycle de réforme de la gestion des forêts en Chine.

Elle fait écho aux consignes données par M. Xi, lorsqu'il travaillait à Fujian, de développer la sylviculture en tant qu'industrie tout en préservant ses fonctions écologiques.

M. Xi avait visité la ville de Sanming à 11 reprises lorsqu'il travaillait dans le district de Fujian. Lors d'un voyage dans la ville en juin 2002, alors qu'il était gouverneur du Fujian, M. Xi avait souligné que le développement environnemental était d'une importance capitale.

Il avait déclaré à l'époque que les montagnes vertes et les eaux lucides pouvaient être perçues comme ayant peu de valeur, mais qu'à long terme, elles constituaient des atouts précieux. Il avait d'ailleurs exhorté les responsables locaux à transformer la croissance économique et à éviter de gaspiller les ressources et d'endommager l'environnement.

Dans le respect des instructions de M. Xi, les autorités locales ont étudié de plus près un certain nombre de mesures de réforme, notamment en prenant des dispositions visant à encourager les agriculteurs à transférer leurs terres boisées à des coopératives forestières et à d'autres opérateurs et en accordant davantage de prêts aux entreprises forestières pour résoudre leurs problèmes financiers.

La valeur totale de la production forestière a atteint 114,6 milliards de yuans en 2019 à Sanming. La couverture forestière de la ville devrait dépasser 80 % en 2020.

Les progrès de la réforme du système médical et des soins de santé

M. Xi a également visité l'hôpital général de Shaxian, dans la ville de Sanming, pour se pencher sur la réforme du système médical et de santé local.

L'hôpital général de Shaxian chapeaute 12 hôpitaux locaux et 128 dispensaires de village. Sa création est également l'une des mesures visant à réformer le système médical et sanitaire local.

M. Xi a prêté une attention particulière aux progrès de la réforme médicale dans le pays et a salué les avancées médicales de Sanming au cours de plusieurs réunions importantes.

Lors de la 33e réunion du groupe dirigeant central pour le renforcement de la réforme globale, le 24 mars 2017, M. Xi a salué l'expérience de Sanming en matière de réforme médicale. Il a déclaré que la réforme médicale de Sanming allait dans la bonne direction et avait engendré des résultats probants, préconisant ainsi la promotion des pratiques de Sanming à l'échelle nationale.

La chaîne de restaurants Shaxian Snacks et la revitalisation des régions rurales

M. Xi a maintes fois exprimé son vif espoir de voir se développer les Shaxian snacks. Mardi, il s'est rendu dans le village de Yubang, célèbre pour ses Shaxian snacks, afin de se rendre compte des efforts déployés pour y promouvoir la revitalisation rurale.

Originaire de Shaxian, la chaîne de restaurants populaires Shaxian Snacks est réputée pour ses wontons au porc, ses nouilles à la sauce cacahuète et plus de 100 autres délices aux saveurs locales.

Partant d'un simple stand dans un marché de rue, la chaîne compte aujourd'hui plus de 88 000 magasins en Chine et dans 62 autres pays et régions, et réalise un chiffre d'affaires considérable dépassant les 50 milliards de yuans (7,6 milliards de dollars).

À ce jour, la marque Shaxian Snacks a été adoptée par huit pays : Japon, Nouvelle-Zélande, Malaisie, Indonésie, Philippines, Corée du Sud, Singapour et Australie. Les restaurants Shaxian Snacks ont conquis 62 pays, dont les États-Unis, l'Allemagne et le Portugal. En trois heures, le premier restaurant de New York affichait complet et le chiffre d'affaires du premier restaurant de Tokyo a atteint près de 2 000 dollars en cinq heures. Après avoir conquis la Chine, l'entreprise vise désormais un marché plus vaste et un avenir plus prometteur.

https://news.cgtn.com/news/2021-03-23/Xi-Jinping-inspects-Shaxian-County-in-Fujian-Province-YS2YqEdq36/index.html

