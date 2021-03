Andersen renforce sa présence au Canada

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global unifie sa plateforme en Amérique du Nord à l’heure où ses cabinets membres au Canada adoptent la marque « Andersen », illustrant ainsi la capacité de l’organisation à fournir un ensemble complet de services intégrés à l’échelle mondiale, grâce à ses cabinets membres et cabinets collaborateurs.

Après avoir opéré sous la bannière Andersen Tax, les cabinets membres canadiens partagent désormais avec le cabinet membre américain à l’échelle régionale, ainsi qu’avec les cabinets membres à l’échelle mondiale en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique, la marque commune « Andersen ». Le cabinet membre américain a été le premier à adopter la marque Andersen dès 2019, ouvrant la voie vers une adoption généralisée à l’échelle mondiale, par les cabinets membres de l’organisation, tout au long de l’année 2020 et au début de l’année 2021.

« Cette unification sous une seule et même marque illustre notre culture, nos valeurs et notre engagement communs consistant à servir nos clients de manière fluide à l’échelle mondiale », a déclaré Mark Vorsatz, président d’Andersen Global et PDG d’Andersen. « Il s’agit d’une étape significative dans le cadre du développement de notre organisation mondiale, tandis que nous poursuivons l’expansion et la consolidation de notre plateforme globale. »

Créée en 2002 par 23 anciens associés fiscalistes d’Arthur Andersen, Andersen a débuté son aventure sous le nom de WTAS LLC, cabinet spécialisé dans les services fiscaux, avant de fonder WTAS Global en 2013. Le cabinet membre fondateur américain a ensuite commencé ses activités sous le nom d’Andersen Tax en 2014, puis l’organisation mondiale a acquis sa notoriété sous le nom d’Andersen Global. L’organisation mondiale a fait son entrée sur le marché canadien en 2016, et exerce désormais ses activités aux côtés de cinq associés et près de 40 professionnels dans des bureaux situés à Montréal, Vancouver, Calgary et Edmonton.

« Nous considérons que cette étape majeure renforce les valeurs et la vision qui demeurent au cœur de notre cabinet, à la fois à l’échelle locale et internationale », a commenté pour sa part Simon Davari, directeur général d’Andersen à Montréal. « Cette transition soutient notre croissance et notre développement, souligne l’ampleur et la profondeur de nos compétences d’experts, tout en renforçant notre position sur le marché canadien. »

Et Warren Dueck, directeur général d’Andersen à Vancouver, d’ajouter : « Ces dernières années, notre cabinet a enregistré une croissance significative, et son évolution met en relief notre culture de "cabinet unique" à l’heure où nous travaillons de manière fluide pour renforcer les fondations existantes de la marque Andersen en Amérique du Nord, aux côtés de nos collègues aux États-Unis. Tandis que nous nous réjouissons de cette nouvelle étape dans le développement de notre cabinet, notre équipe poursuit son engagement auprès de nos clients en fournissant des services de premier ordre, notamment en matière de services fiscaux transfrontaliers aux États-Unis et au Canada. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd’hui plus de 7 000 collaborateurs à travers le monde, et jouit d’une présence sur plus de 261 sites, par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

