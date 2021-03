Andersen festigt Präsenz in Kanada

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global vereinheitlicht seine Plattform in Nordamerika mit der Übernahme der Marke „Andersen“ durch die kanadischen Mitgliedsfirmen. Dies spiegelt die Möglichkeiten der Organisation wider, eine vollständige Palette integrierter Dienstleistungen über ihre Mitgliedsfirmen und kooperierenden Firmen weltweit anzubieten.

Die kanadischen Mitgliedsfirmen, die zuvor unter dem Markennamen Andersen Tax operierten, treten nun gemeinsam mit der US-Mitgliedsfirma regional unter der Marke „Andersen“ auf, ebenso wie die Mitgliedsfirmen weltweit in Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika. Die US-Mitgliedsfirma ging bereits im Jahr 2019 auf die Marke Andersen über und leitete damit die globale Einführung durch die Mitgliedsfirmen der Organisation im Jahr 2020 und Anfang 2021 ein.

„Diese Vereinheitlichung unter einer gemeinsamen Marke verdeutlicht unsere gemeinsame Kultur, unsere Werte und unser Engagement, unsere Kunden weltweit nahtlos zu bedienen“, sagte Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen. „Dies ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung unserer globalen Organisation auf dem Weg zur weiteren Expansion und Festigung unserer globalen Plattform.“

Das Unternehmen wurde 2002 von 23 ehemaligen Partnern aus dem Steuerbereich von Arthur Andersen gegründet und begann seine Laufbahn als WTAS LLC, einer reinen Steuerkanzlei, die 2013 WTAS Global gründete. Das US-Gründungsmitglied firmierte dann ab 2014 als Andersen Tax und die globale Organisation wurde als Andersen Global bekannt. Die globale Organisation stieg 2016 in den kanadischen Markt ein und agiert nun mit fünf Partnern und fast 40 Fachleuten über Niederlassungen in Montreal, Vancouver, Calgary und Edmonton.

„Wir glauben, dass dies ein Meilenstein ist, der die Werte und die Vision bekräftigt, die nach wie vor den Kern unserer Firma ausmachen, sowohl lokal als auch global“, sagte der Geschäftsführer der Niederlassung von Andersen in Montreal, Simon Davari. „Dieser Übergang fördert unser Wachstum und unsere Entwicklung, verdeutlicht die Breite und Tiefe unserer Expertise und stärkt unsere Position auf dem kanadischen Markt.“

Warren Dueck, Office Managing Director bei Andersen in Vancouver, fügte hinzu: „In den letzten Jahren ist unsere Kanzlei deutlich gewachsen, und diese Entwicklung hebt unsere „One Firm“-Kultur hervor, während wir zusammen mit unseren Kollegen in den USA nahtlos auf dem bestehenden Fundament der Marke Andersen in Nordamerika aufbauen. Während wir uns auf diesen nächsten Schritt in der Entwicklung unserer Kanzlei freuen, bleibt unser Team weiterhin bestrebt, unseren Mandanten erstklassige Dienstleistungen zu bieten, insbesondere in Bezug auf grenzüberschreitende Steuerdienstleistungen in den USA und Kanada.“

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich eigenständigen, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 7.000 Juristen weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 261 Standorten vertreten.

