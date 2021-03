Andersen versterkt haar aanwezigheid in Canada

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global verenigt haar platform in Noord-Amerika nu haar aangesloten firma’s in Canada het merk 'Andersen' zullen gaan voeren. Dit is een afspiegeling van het vermogen van de organisatie om een volledig assortiment aan geïntegreerde diensten te leveren via haar aangesloten en samenwerkende firma’s over de hele wereld.

De Canadese aangesloten firma’s, die voorheen actief waren onder de merknaam Andersen Tax, delen nu het gezamenlijke merk 'Andersen' met de Amerikaanse aangesloten firma’s in de regio, en wereldwijd met aangesloten firma’s in Europa, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Afrika. De Amerikaanse aangesloten firma’s schakelden in 2019 over op het merk Andersen, het startschot voor wereldwijde invoering door de aangesloten firma’s van de organisatie in 2020 en begin 2021.

“Deze eenwording onder een gemeenschappelijk merk geeft blijkt van onze gedeelde cultuur, waarden en toewijding aan naadloze dienstverlening voor onze klanten over de hele wereld”, verklaarde Mark Vorsatz, bestuursvoorzitter van Andersen Global en CEO van Andersen. “Dit is een belangrijke stap in de ontwikkeling van onze wereldwijde organisatie, in een periode waarin we blijven groeien en ons mondiale platform versterken.”

Andersen, dat in 2002 werd opgericht door 23 voormalige belastingpartners van Arthur Andersen, begon haar reis als WTAS LLC, een belastingspecifieke firma die in 2013 WTAS Global tot stand bracht. De stichtende Amerikaanse aangesloten firma deed vervolgens vanaf 2014 zaken als Andersen Tax en de wereldwijde organisatie kwam bekend te staan als Andersen Global. De wereldwijde organisatie betrad de Canadese markt in 2016 en doet nu zaken met vijf partners en bijna 40 professionals vanuit kantoren in Montreal, Vancouver, Calgary en Edmonton.

“We zijn ervan overtuigd dat deze mijlpaal de waarden en visie die nog altijd de kern vormen van onze firma kracht bijzet, zowel lokaal als mondiaal”, gaf Simon Davari, kantoorbeherend directeur bij Andersen in Montreal, aan. “Deze omschakeling ondersteunt onze groei en ontwikkeling, accentueert de breedte en diepte van onze expertise, en versterkt onze positie binnen de Canadese markt.”

Warren Dueck, kantoorbeherend directeur bij Andersen in Vancouver, voegde daaraan toe: “In de afgelopen paar jaar heeft onze firma een aanzienlijke groei doorgemaakt. Haar evolutie benadrukt onze 'één firma-cultuur' nu we naadloos samenwerken met onze collega’s in de VS om het bestaande fundament van het merk Andersen in Noord-Amerika uit te bouwen. Met deze volgende stap in de ontwikkeling van de firma in het vooruitzicht blijft ons team zich inzetten om onze cliënten superieure dienstverlening te bieden, met name als het gaat om grensoverschrijdende belastingservices tussen de VS en Canada.”

Andersen Global is een internationale associatie van juridisch afzonderlijke, onafhankelijke firma’s met belasting- en wetgevingsprofessionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door de aangesloten Amerikaanse firma Andersen Tax LLC, heeft nu wereldwijd meer dan 7.000 professionals en heeft een aanwezigheid op meer dan 261 locaties via aangesloten firma’s en samenwerkende firma’s.

