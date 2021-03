 Ricardo Defense si aggiudica un contratto in esclusiva, del valore di oltre 89 milioni di dollari, per la fornitura di 9.480 kit retrofit ABS/ESC all'esercito degli Stati Uniti

DETROIT, Mich.--(BUSINESS WIRE)--L'Esercito oggi ha assegnato a Ricardo Defense un contratto di base per la fornitura, nei prossimi tre anni, di un numero massimo di 9.480 kit retrofit per sistema di frenata antibloccaggio / controllo elettronico della stabilità (ABS/ESC) finalizzati a miglioramenti critici alla sicurezza. La fornitura è destinata al veicolo multifunzione su ruote ad alta mobilità (HMMWV) dell'Esercito degli Stati Uniti. Il primo ordine, nel quadro del contratto triennale, prevede la consegna di 1.200 kit retrofit ABS/ESC entro il mese di agosto 2021, per un valore di 10 milioni di dollari, con un secondo ordine previsto nei mesi successivi dell'anno, per portare a circa 2.000 unità il numero dei kit retrofit ABS/ESC forniti nei prossimi 12 mesi.

I dati storici presentati dalla National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) indicano che l'applicazione di sistemi ABS ed ESC riduce del 74% il numero di ribaltamenti mortali e del 45% quello degli scontri frontali. Il contratto assegnato oggi segna l'inizio di un accordo pluriennale per Ricardo Defense, che migliorerà sicurezza e preparazione operativa della flotta di HMMWV sul campo, per i soldati e gli operatori di HMMWV statunitensi nel mondo.

Chet Gryczan, presidente di Ricardo Defense, ha dichiarato: "Si tratta di un risultato importante e di un solido esempio dell'impegno di Ricardo Defense nell'offerta di soluzioni in grado di rispondere alle ardue sfide a cui devono far fronte i nostri clienti e di garantire la sicurezza dei nostri uomini e donne in uniforme. Nell'implementare questo sistema siamo davvero orgogliosi di contribuire all'impegno dell'Esercito per la tutela sia dei nostri soldati che dei civili, allo stesso modo".

Il veicolo HMMWV farà parte della flotta di mezzi militari degli Stati Uniti fino al 2050, secondo le previsioni. Nel 2018, l'Esercito ha imposto la dotazione del sistema ABS/ESC su tutti i HMMWV di nuova produzione e, a partire dal luglio 2018, sono stati oltre 5.000 i veicoli di questo tipo, nuovi o riconvertiti, dotati della tecnologia ABS/ESC di Ricardo forniti all'Esercito statunitense. Nel 2019, l'Esercito ha inserito il kit retrofit ABS/ESC di Ricardo nel sistema di stoccaggio nazionale destinato ai veicoli non recenti né sottoposti a riconversione. Questo duplice approccio garantisce che, in ultima istanza, tutti gli HMMWV della flotta storica risultino dotati della tecnologia antiribaltamento ABS/ESC.

Come afferma un portavoce dell'Esercito statunitense, direttore prodotti per i veicoli tattici leggeri: "La concessione del contratto sui retrofit ABS/ESC è il frutto di molto lavoro di tutte le parti, e rappresenta un passo essenziale nell'offerta di questa soluzione critica per la sicurezza della nostra flotta HMMWV sul campo. Siamo molto orgogliosi della collaborazione tra l'Esercito e Ricardo Defense, mirata alla fornitura di una soluzione conveniente e accessibile che riduce drasticamente gli incidenti causati da perdita di controllo e ribaltamento dei veicoli e che, in definitiva, aiuta a salvare vite umane".

Red River Army Depot, in collaborazione con Ricardo Defense, completerà le installazioni di retrofit ABS/ESC presso il Center of Industrial and Technical Excellence dell'Esercito a Texarkana, Texas, specializzato in veicoli tattici su ruote, e presso siti regionali in tutti gli Stati Uniti a partire dal mese di marzo 2021.

