 Ricardo Defense heeft een exclusief contract toegekend gekregen met een waarde van meer dan $ 89 miljoen om 9.480 ABS/ESC-retrofitkits aan Amerikaans leger te leveren

DETROIT, Mich.--(BUSINESS WIRE)--Het leger heeft Ricardo Defense vandaag een basiscontract toegekend om voor de komende drie jaar tot 9.480 kritische Antilock Brake System / Electronic Stability Control (ABS/ESC)-retrofitkits voor veiligheidsverbetering te leveren voor het High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle (HMMWV) van het Amerikaanse leger. De eerste leveringsopdracht, onder het basiscontract van drie jaar, omvat $ 10 miljoen voor de levering van 1.200 ABS/ESC-retrofitkits tot augustus 2021. Een tweede leveringsopdracht wordt later dit jaar verwacht, waardoor de leveringen in de komende 12 maanden zullen toenemen tot ongeveer 2.000 ABS/ESC-retrofitkits.

Historische gegevens van de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) geven aan dat de toepassing van ABS en ESC het aantal dodelijke kantelingen met 74% en de dodelijke impact met 45% vermindert. De initiële toekenning van vandaag markeert het begin van een meerjarig contract voor Ricardo Defense om de veiligheid en operationele paraatheid van de HMMWV-vloot voor Amerikaanse soldaten en HMMWV-operators wereldwijd te verbeteren.

Chet Gryczan, president van Ricardo Defense, verklaarde: “Dit is een belangrijke mijlpaal en een sterk voorbeeld van de toewijding van Ricardo Defense om oplossingen te bieden voor de zware uitdagingen waarmee onze klanten worden geconfronteerd en om de veiligheid van onze mannen en vrouwen in uniform te waarborgen. Met de toepassing van dit systeem zijn we enorm trots om bij te dragen aan de inzet van het leger voor de veiligheid van zowel onze soldaten als burgers."

Het HMMWV-voertuig blijft naar verwachting in de vloot van het Amerikaanse leger tot 2050. In 2018 gaf het leger het mandaat dat bij alle nieuwe HMMWV's die van de nieuwe voertuigproductielijn komen, het ABS/ESC-systeem moet zijn geïnstalleerd. Sinds juli 2018 zijn meer dan 5.000 nieuwe productie- of geherkapitaliseerde HMMWV-voertuigen geleverd aan het Amerikaanse leger met de ABS/ESC-technologie van Ricardo. In 2019 voorzag het leger de ABS/ESC-retrofitkit in het nationale voorraadsysteem voor het retrofitten van voertuigen die niet waren afgehandeld tijdens nieuwe productie of herkapitalisatie. Deze dubbele aanpak zorgt ervoor dat alle HMMWV's in de duurzame vloot uiteindelijk worden uitgerust met de ABS/ESC-technologie voor de beperking van kantelingen.

Een woordvoerder van het Amerikaanse leger, Product Director Light Tactical Vehicles, merkte op: “De toekenning van het ABS/ESC-retrofitcontract is het resultaat van veel geweldig werk van alle partijen en is een essentiële stap om te voorzien in deze cruciale veiligheidsoplossing aan onze HMMWV-vloot. We zijn buitengewoon trots op de samenwerking van het leger met Ricardo Defense om een ​​betaalbare en haalbare oplossing te bieden die het verlies van controle-incidenten en het kantelen van voertuigen aanzienlijk vermindert en die uiteindelijk levens helpt redden."

Red River Army Depot, in samenwerking met Ricardo Defense, zal de ABS/ESC-retrofitinstallaties vanaf maart 2021 voltooien in het Center of Industrial and Technical Excellence van het leger voor tactische wielvoertuigen in Texarkana, Texas en op regionale locaties in de VS.

EINDE

Over Ricardo

Ricardo plc is een milieu-, engineering- en strategisch adviesbureau van wereldklasse, genoteerd aan de London Stock Exchange. Met meer dan 100 jaar technische uitmuntendheid bieden we uitzonderlijke niveaus van expertise in het leveren van toonaangevende en innovatieve sectoroverschrijdende duurzame producten en oplossingen, waarmee we onze wereldwijde klanten helpen de efficiëntie te verhogen, groei te realiseren en een duidelijke en veiligere toekomst te creëren. Onze missie is duidelijk: een wereld creëren die geschikt is voor de toekomst. Ga voor meer informatie naar www.ricardo.com

Over Ricardo Defense, Inc

Ricardo Defense Inc. is een dochteronderneming van Ricardo die hoogwaardige systeemtechniek, bedrijfskritische software, voertuigconstructies en veiligheidskritische producten levert aan het Amerikaanse ministerie van Defensie en aan overheden en leveranciers van de defensie-industrie over de hele wereld. Ricardo Defense is een erkende leider in de integratie van complexe systemen en acquisitieplanning en systeemondersteunende diensten voor grote defensieprogramma's over de hele wereld.

