CGTN: Ecological Development Picks up Steam in China's Fujian Province, as Agricultural Talents Sent to Villages for Farming Tips

PEQUIM (China)--(BUSINESS WIRE)--Desde a expansão do uso de energia reutilizável e ecologização do deserto até a definição de uma meta concreta para o pico de emissão de CO₂, a China está impulsionando seu “desenvolvimento verde” de forma muito clara, uma vez que está no topo do próximo plano quinquenal de Pequim.

Na província de Fujian, leste da China, onde o presidente chinês Xi Jinping passou mais de 17 anos, os habitantes locais estão lucrando com as plantações de chá.

Na última segunda-feira (22), o presidente chinês voltou a visitar a área durante uma inspeção de quatro dias. Ele inspecionou um jardim de chá ecológico no município de Xingcun na cidade de Nanping na primeira viagem após a adoção do 14º Plano Quinquenal (2021-2025) para o desenvolvimento econômico e social nacional e os objetivos de longo prazo até o ano 2035.

Talentos agrícolas enviados a aldeias para revitalização rural

Graças aos conselhos de talentos agrícolas enviados às aldeias, a colza agora está crescendo ao lado das plantas de chá em uma estratégia eficaz para aumentar a fertilidade do solo, garantindo a preservação da biodiversidade e de toda a cadeia ecológica.

Os talentos agrícolas, também chamados de “comissários tecnológicos”, foi uma ideia introduzida pelo então governador da província de Fujian em um artigo de 2002, que pedia a vinculação de funcionários e agricultores. No artigo, Xi Jinping apontava que é “benéfico explorar mecanismos de trabalho inovadores nas aldeias”.

Em outubro de 2019, Xi Jinping voltou a enfatizar a importância dos “comissários de tecnologia” na revitalização rural do país, em uma reunião resumida sobre a implementação de 20 anos do sistema de comissários de tecnologia em Pequim.

Para entender os esforços locais na proteção ecológica de uma perspectiva mais ampla, o presidente chinês visitou na última segunda-feira um centro de gestão inteligente no Parque Nacional Wuyishan.

Ele também visitou um parque dedicado a Zhu Xi, um conhecido filósofo e educador chinês da Dinastia Song do Sul (1127-1279). O presidente aprendeu sobre a herança da cultura tradicional chinesa.

https://news.cgtn.com/news/2021-03-22/Xi-Jinping-inspects-east-China-s-Fujian--YQuJrziZMI/index.html

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.