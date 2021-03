Andersen consolida la propria presenza in Canada

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global consolida la propria piattaforma nel Nord America a seguito dell’adozione da parte degli studi affiliati in Canada del marchio “Andersen” a conferma della capacità dell’organizzazione di fornire di una suite completa di servizi integrati grazie alla sua rete globale di studi affiliati e collaboranti.

Gli studi canadesi che fino ad ora hanno operato con il nome Andersen Tax ora condivideranno il marchio “Andersen” a livello regionale con gli studi affiliati statunitensi e, nel resto del mondo, con gli studi affiliati in Europa, in America Latina, nel Medio Oriente e in Africa. Lo studio affiliato statunitense è stato il primo a passare al marchio Andersen nel 2019, dando il via all’adozione del marchio da parte degli studi affiliati dell’organizzazione su scala globale che è continuata per tutto il 2020 fino agli inizi del 2021.

“Tale consolidamento attraverso l’adozione di un marchio comune rispecchia la condivisione della stessa cultura e degli stessi valori nonché dell’impegno di offerta ai clienti di servizi perfettamente integrati in tutto il mondo” ha affermato Mark Vorsatz, presidente di Andersen Global e amministratore delegato di Andersen. “Si tratta di un importante passo avanti per lo sviluppo della nostra organizzazione su scala globale mentre continuiamo ad espandere e a rafforzare la nostra piattaforma globale.”

Fondato nel 2002 da 23 ex consulenti fiscali soci presso Arthur Andersen, Andersen è nato come studio di consulenza di natura esclusivamente fiscale denominato WTAS LLC che ha poi istituito WTAS Global nel 2013. Lo studio affiliato statunitense fondatore ha quindi cominciato ad operare come Andersen Tax nel 2014 e l’organizzazione globale è diventata nota come Andersen Global. L’organizzazione globale ha compiuto il proprio ingresso nel mercato canadese nel 2016 e ora si avvale della collaborazione di cinque soci e di quasi 40 professionisti dalle sue sedi a Montreal, Vancouver, Calgary ed Edmonton.

“Riteniamo che si tratti di una pietra miliare importante che rinforza i nostri valori e la nostra visione che restano i pilastri portanti su cui poggia il nostro studio, a livello nazionale e globale” ha dichiarato Simon Davari, socio gerente di Andersen a Montreal. “Questa transizione sosterrà la nostra crescita e il nostro sviluppo, evidenzia la portata e l’ampiezza delle nostre competenze e consolida la nostra posizione nel mercato canadese.”

Warren Dueck, socio gerente di Andersen a Vancouver, ha aggiunto: “Nel corso degli ultimi anni il nostro studio è cresciuto in misura considerevole e la sua evoluzione esemplifica la nostra cultura basata sul principio di “un singolo studio”, man mano che ci adoperiamo per sviluppare ulteriormente il marchio Andersen nel Nord America, insieme ai nostri colleghi negli Stati Uniti. È con vivo entusiasmo che intraprendiamo questo nuovo passo nello sviluppo del nostro studio, mentre il nostro team continua a tener fede all’impegno verso la fornitura dei servizi migliori della categoria, soprattutto per quanto concerne i servizi di consulenza fiscale per transazioni transfrontaliere tra gli Stati Uniti e il Canada.”

Andersen Global è un’associazione internazionale di studi affiliati indipendenti costituenti entità giuridiche a sé stanti che si avvalgono della collaborazione di professionisti dei rami della consulenza fiscale e della consulenza legale in tutto il mondo. Istituita nel 2013 dallo studio affiliato statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global si avvale ora della collaborazione di oltre 7.000 professionisti a livello mondiale ed è presente in più di 261 località attraverso una rete di studi con cui ha stretto accordi di affiliazione e collaborazione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.