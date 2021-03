CGTN: Ecological Development Picks up Steam in China's Fujian Province, as Agricultural Talents Sent to Villages for Farming Tips

BEIJING--(BUSINESS WIRE)--Van het uitbreiden van het gebruik van herbruikbare energie en het vergroenen van de woestijn tot het stellen van een concrete doelstelling voor China’s CO2-emissiepiek, het land maakt zijn “groene ontwikkeling”-streven kristalhelder nu het de top bereikt van Pekings volgende vijfjarenplan.

In de oostelijke Chinese provincie Fujian, waar de Chinese president Xi Jinping meer dan 17 jaar heeft doorgebracht, maken de plaatselijke bewoners winst op de theeplantages.

Maandag heeft president Xi het gebied opnieuw bezocht tijdens een vierdaagse inspectiereis. Hij inspecteerde een ecologische theetuin in Xingcun Township in Nanping City, in de eerste tour na de goedkeuring van het 14e vijfjarenplan (2021-2025) voor nationale economische en sociale ontwikkeling en de langetermijndoelstellingen tot het jaar 2035.

