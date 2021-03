Toshiba realiza acordo de aliança estratégica e investe na empresa de segurança anti-drone Fortem Technologies, Inc.

TÓQUIO--(BUSINESS WIRE)--A Toshiba Corporation (TOKYO:6502) anunciou hoje que a Toshiba Infrastructure Systems & Solutions Corporation, a empresa do Toshiba Group especializada em negócios de infraestrutura global (doravante Toshiba), firmou uma aliança estratégica com a Fortem Technologies, Inc. (doravante Fortem), e investiu US$ 15 milhões na empresa. A Fortem é uma líder em tecnologia de segurança anti-drone e a Toshiba, através da aliança, busca expandir seus negócios de soluções baseadas em radar.

Sediada em Utah, EUA, a Fortem é uma empresa de segurança de drones que cresceu rapidamente nos últimos anos fornecendo sistemas anti-drone líderes, notavelmente pequenos radares de detecção altamente precisa de drones que são facilmente instalados, e drones autônomos que podem capturar drones não autorizados em uma rede.

“A Toshiba é uma poderosa empresa técnica e de vendas, reconhecida mundialmente”, afirmou Timothy Bean, diretor executivo da Fortem. “Estamos muito felizes em anunciar esta aliança para acelerar a entrega de soluções para nossos clientes que combinam a revolucionária inovação do nosso Fortem SkyDome System habilitado por IA (Artificial Intelligence, AI) com a extensa experiência de detecção de drone via RF da Toshiba e tecnologia avançada de radar. Esta parceria agrega confiança aos profissionais de segurança que devem proteger o espaço aéreo sobre seus locais, campi e regiões metropolitanas”.

A Toshiba já comercializou um sistema de detecção de drones que traça a direção e altitude de entrada a partir de ondas emitidas pelo drone em voo. A Toshiba também está reforçando seu negócio de segurança de drone através de pesquisa e desenvolvimento de produtos relacionados.

A aliança irá integrar os sistemas altamente complementares da Toshiba e da Fortem para alcançar soluções e serviços anti-drone mais eficazes, de múltiplas camadas, e expandir as vendas no Japão e nos EUA, e em mercados internacionais promissores, incluindo países da Ásia, Europa e Oriente Médio, com acesso mútuo à rede de vendas de cada uma.

Masaki Haruyama, vice-presidente da Toshiba, afirmou: “Estamos empolgados com esta parceria com a Fortem, uma fornecedora pioneira de solução anti-drone com sistema comprovado de detecção e um exclusivo e altamente eficiente sistema de interceptação. A Toshiba possui uma longa história em fornecer tecnologias líderes de radares. Com as tecnologias e produtos perfeitamente complementares das duas empresas, estamos confiantes que podemos nos tornar um competidor global de primeira linha em um mercado em rápido crescimento, e contribuir para instalações mais seguras e confiáveis.

Daqui para a frente, a Toshiba irá contribuir para garantir a segurança da infraestrutura através da aliança com a Fortem, respondendo à crescente necessidade para prevenir danos causados por drones suspeitos em aeroportos e outras instalações críticas, estádios e outros grandes espaços, e propriedades privadas ao redor do mundo. A Toshiba almeja alcançar vendas anuais de 30 bilhões de ienes no negócio de segurança anti-drone até o ano fiscal de 2030.

Sobre a Fortem Technologies, Inc.

Fundada em: 2016 Representante: Timothy Bean Sede: Utah, EUA Funcionários: Mais de 100 pessoas Negócio: Produtos e serviços de segurança anti-drone

Sobre a Toshiba Corporation

A Toshiba Corporation lidera um grupo global de empresas que combina conhecimento e capacidades de mais de 140 anos de experiência em uma ampla gama de negócios — de energia e infraestrutura social a equipamentos eletrônicos — com capacidades de classe mundial em tecnologias de processamento de informações, digital e IA. Estas forças distintas suportam a contínua evolução da Toshiba em direção a se tornar uma empresa de serviços de infraestrutura que promove a utilização e digitalização de dados, e uma das empresas líderes mundiais em tecnologia de sistemas ciberfísicos. Orientada pelo Compromisso Básico do Toshiba Group, “Comprometida com as pessoas, comprometida com o futuro”, a Toshiba contribui para o desenvolvimento positivo da sociedade com serviços e soluções que levam a um mundo melhor. O grupo e seus 130 mil funcionários em todo o mundo garantiram vendas anuais acima de 3,4 trilhões de ienes no ano fiscal de 2019.

