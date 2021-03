Toshiba conclut un accord d’alliance stratégique et investit dans la société de sécurité anti-drones Fortem Technologies, Inc.

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Toshiba Corporation (TOKYO : 6502) a annoncé aujourd’hui que Toshiba Infrastructure Systems & Solutions Corporation, la société du groupe Toshiba spécialisée dans les activités mondiales d’infrastructure (ci-après Toshiba), avait conclu une alliance commerciale stratégique avec Fortem Technologies, Inc. (ci-après Fortem) et investi 15 millions USD dans la société. Fortem est un leader technologique dans le domaine de la sécurité anti-drones et Toshiba, à travers cette alliance, vise à développer son activité de solutions de sécurité à base de radars.

Basée dans l’Utah, aux États-Unis, Fortem est une société de sécurité de drones qui a connu une croissance rapide ces dernières années en fournissant des systèmes anti-drones de premier plan, notamment des petits radars de détection de drones très précis et faciles à installer ainsi que des drones autonomes capables de capturer des drones malveillants dans un filet.

« Toshiba est un acteur majeur à la renommée mondiale en termes de technique et de ventes », a déclaré Timothy Bean, PDG de Fortem. « Nous sommes très heureux d’annoncer cette alliance qui va permettre d’accélérer la livraison à nos clients de solutions combinant l’innovation disruptive de notre système Fortem SkyDome basé sur l’IA avec l’étendue de l’expertise commerciale de Toshiba en matière de détection par RF des drones et de technologie radar avancée. Ce partenariat renforce la confiance des professionnels de la sécurité qui doivent sécuriser l’espace aérien au-dessus de leurs sites, de leurs campus et des régions métropolitaines. »

Toshiba a déjà commercialisé un système de détection des drones qui trace la direction et l’altitude entrantes à partir des ondes radio émises par les drones en vol. Toshiba est également en train de renforcer ses activités de sécurité des drones grâce à ses activités de recherche et au développement de produits connexes.

L’alliance intégrera les systèmes hautement complémentaires de Toshiba et de Fortem pour créer des solutions et des services anti-drones multicouches plus efficaces, et développer les ventes au Japon et aux États-Unis, ainsi que sur des marchés étrangers prometteurs, notamment en Asie, en Europe et au Moyen-Orient. Les deux entreprises auront mutuellement accès au réseau de ventes de l’autre.

Masaki Haruyama, vice-président de Toshiba, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Fortem, un fournisseur pionnier de solutions anti-drones qui a mis en place un système de détection éprouvé et un système d’interception unique et très efficace. Toshiba propose depuis longtemps des technologies de radars de pointe. Avec les technologies et les produits parfaitement complémentaires des deux sociétés, nous sommes convaincus que nous pouvons devenir un acteur mondial de premier plan sur un marché à la croissance rapide, et contribuer à des sites plus sûrs et plus fiables.

À l’avenir, Toshiba contribuera à assurer la sécurité des infrastructures grâce à son alliance avec Fortem, en répondant à la nécessité croissante de prévenir les dommages causés par des drones suspects dans les aéroports et autres installations critiques, dans les stades, dans d’autres grands sites, et dans des propriétés privées du monde entier. Toshiba vise à réaliser un chiffre d’affaires annuel de 30 milliards JPY dans le domaine de la sécurité anti-drones d’ici l’exercice 2030.

À propos de Fortem Technologies, Inc.

Date de création : 2016 Représentant : Timothy Bean Siège social : Utah, États Unis Employés : Plus de 100 personnes Activité : Produits et services de sécurité anti-drones

À propos de Toshiba Corporation :

Toshiba Corporation est à la tête d’un groupe mondial d’entreprises qui combine les connaissances et les capacités de plus de 140 ans d’expérience dans un large éventail d’activités - de l’infrastructure énergétique et sociale aux appareils électroniques - avec des capacités de classe mondiale dans le traitement de l’information, le numérique et les technologies d’IA. Ces atouts distinctifs soutiennent l’évolution continue de Toshiba qui vise à devenir une société de services d’infrastructure promouvant l’utilisation et la numérisation des données, ainsi que l’une des principales sociétés de technologie de systèmes cyber-physiques au monde. Guidée par l’engagement fondamental du groupe Toshiba, « Engagés pour les personnes, Engagés pour l’avenir » (Committed to People, Committed to the Future), Toshiba contribue au développement positif de la société avec des services et des solutions qui rendent possible un monde meilleur. Le Groupe et ses 130 000 employés à travers le monde ont réalisé un chiffre d’affaires annuel de plus de 3,4 billions JPY au cours de l’exercice 2019.

