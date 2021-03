Total solarise le premier site industriel de L’Oréal en France

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT), à travers sa filiale Total Quadran - un des premiers acteurs des énergies renouvelables en France, annonce la mise en service du projet de solarisation de l’usine de production de L’Oréal à Vichy. Ce projet comporte des ombrières de parkings photovoltaïques et des bornes de recharge pour véhicules électriques.

L’électricité renouvelable produite couvrira 33% de la consommation énergétique de l’usine, où sont installés près de 4 000 panneaux solaires sur une surface de 9 500 m2 pour une puissance totale de 1,5 MWc (mégawatt-crête).

Total mènera également sur ce site un projet de R&D ayant pour objectif d’analyser les performances des modules photovoltaïques bifaciaux sur ombrières.

« Nous sommes fiers d’accompagner les acteurs industriels novateurs comme L’Oréal dans leur transition énergétique par la solarisation de leurs sites de production en France comme à l’international, a déclaré Thierry Muller, Directeur Général de Total Quadran. Avec notre palette de solutions d’électricité verte, de la solarisation des sites aux grands contrats d’achat d’électricité verte, nous voulons être un partenaire de choix pour les entreprises qui s’engagent dans la réduction de leur empreinte carbone. »

« Engagés pour la protection de l’environnement depuis la création de l’usine il y a cinquante ans, nous sommes ravis de poursuivre, avec Total Quadran, notre démarche en ligne avec nos engagements en faveur du développement durable L’Oréal pour le Futur. L’inauguration de cette centrale photovoltaïque permet à l’usine de Vichy, carbone neutre depuis 2018, de produire ainsi plus de 30% de son électricité localement » a déclaré Jean-Yves Larraufie, Directeur de Cosmétique Active Production (CAP) L’Oréal,

Total, les renouvelables et l’électricité

Dans le cadre de son ambition visant à atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, Total développe un portefeuille d’activités dans les renouvelables et l’électricité destiné à représenter 40 % du mix de ses ventes en 2050. Fin 2020, la capacité brute de production d’électricité de Total était de l’ordre de 12 GW, dont 7 GW d’énergie renouvelable. Total entend poursuivre le développement de ces activités pour atteindre une capacité brute de production d’origine renouvelable de 100 GW d’ici 2030 avec l’objectif d’être dans le top 5 mondial des énergies renouvelables.

*****

À propos de Total

Total est un groupe multi-énergies, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus abordable, plus sûre, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable.

À propos de Total Quadran

Pionnier des énergies renouvelables en France, Total Quadran développe, construit et exploite des moyens de production d’électricité d’origine renouvelable (éolien, photovoltaïque, hydroélectricité) avec un fort ancrage en France métropolitaine et en Outre-Mer. Aujourd’hui, Total Quadran exploite plus de 350 sites de production d’énergies renouvelables totalisant plus de 1000 MW qui permettent de produire 1 765 GWh d’électricité renouvelable par an. Cela représente l’équivalent de la consommation annuelle de près d’un million de personnes et une économie de près de 130 000 tonnes d’émissions de CO2 chaque année.

Avertissement

Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins d’information et aucune conséquence juridique ne saurait en découler. Les entités dans lesquelles TOTAL SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TOTAL SE ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés. Les termes « Total », « Groupe Total » et « Groupe » qui figurent dans ce document sont génériques et utilisés uniquement à des fins de convenance. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence aux filiales ou à leurs collaborateurs. Ce document peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées sur des données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TOTAL SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document.