Chine : Total s’associe à Shenergy Group pour commercialiser du Gaz Naturel Liquéfié

Total et Shenergy Group, principal acteur du secteur de l'énergie à Shanghai, ont conclu des accords portant sur la fourniture par Total de gaz naturel liquéfié (GNL) pour des volumes jusqu’à 1,4 million de tonnes par an, ainsi que sur la création d’une joint-venture destinée à commercialiser du GNL en Chine.

La joint-venture (Total 49%, Shenergy Group 51%) vendra le GNL fourni par Total à des clients de Shanghai et de la région voisine du delta du fleuve Yangzi Jiang, l’un des principaux marchés du GNL en Chine. Total fournira par ailleurs du GNL à Shanghai Gas, la filiale de gaz naturel de Shenergy Group, pour son activité de distribution.

« Ce contrat avec Shenergy Group, est une opportunité de nous associer à un acteur expérimenté du gaz et du GNL avec de grandes ambitions. C’est un point d’entrée unique sur le marché aval du GNL en Chine. Ce partenariat s’inscrit pleinement dans notre stratégie de croissance tout au long de la chaine de valeur du gaz, » a déclaré Stéphane Michel, Directeur Général Gaz, Renewables & Power de Total. « Le GNL joue un rôle majeur pour répondre à la demande croissante de gaz naturel, notamment en Chine, où nous sommes heureux de contribuer à la diversification du mix énergétique du pays. »

« Le Groupe Shenergy est très heureux de signer cet accord de partenariat avec Total qui garantit, pour le delta du fleuve Yangzi Jiang, un approvisionnement fiable et de long terme en GNL. Cette joint-venture permettra de développer le marché aval du GNL et de soutenir l’objectif de Shenergy Group visant à améliorer la qualité de l'air et à réduire les émissions dans la région, » a déclaré M. Wang Zhehong, vice-président de Shenergy Group et président de Shanghai Gas.

Le GNL fourni à la joint-venture et à Shanghai Gas proviendra du portefeuille international de Total, dans le cadre d’un contrat d’achat à long terme portant sur un volume de jusqu’à 1,4 million de tonnes par an pendant vingt ans. Il sera livré aux terminaux GNL chinois de Shenergy.

A propos de Shenergy Group

Shenergy (Group) Co., Ltd., fondé en 1987, est une entreprise publique basée à Shanghai de production d'électricité, de gaz naturel, de câbles, de finance et de commerce. Sa filiale Shanghai Gas gère les activités d’approvisionnement en gaz naturel, de distribution de ce gaz via son réseau de gazoducs, et de sa commercialisation. En 2019, elle a fourni 9,8 milliards de mètres cubes de gaz naturel à plus de 6,3 millions de clients.

Total, 2ème plus grand acteur privé de GNL au monde

Total est le deuxième plus grand acteur privé mondial du GNL, affichant un portefeuille global de près de 50 Mtpa à l’horizon 2025 et une part de marché mondiale de l’ordre de 10 %. Le Groupe bénéficie de positions solides et diversifiées tout au long de la chaîne de valeur du GNL : production et liquéfaction de gaz, transport et trading de GNL, regazéification et contribution au développement de la filière GNL pour le transport maritime. Grâce à ses participations dans des usines de liquéfaction implantées au Qatar, au Nigeria, en Russie, en Norvège, à Oman, en Égypte, aux Émirats Arabes Unis, aux États-Unis, en Australie et en Angola, le Groupe commercialise du GNL sur l’ensemble des marchés mondiaux.

À propos de Total

Total est un groupe multi-énergies, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus abordable, plus sûre, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable.

