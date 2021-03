Gore Mutual choisit FRISS pour la prévention et la lutte contre la fraude

CAMBRIDGE, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Gore Mutual, le plus ancien assureur de dommages canadien avec plus de 500 millions de dollars de primes, annonce avoir choisi la plateforme FRISS optimisée par l’IA dans le cadre de leur transformation digitale à grande échelle. FRISS permettra la détection et la prévention de la fraude en temps réel, tant pour la souscription que pour les sinistres, et appuiera également les efforts d’enquête spéciale de la compagnie.

Gore Mutual est actuellement en cours de mise en œuvre d’un ambitieux programme de transformation qui permettra à l’organisation de passer en à peine quelques années d’un statut d’assureur régional de taille moyenne à celui d’assureur national appuyé par une technologie et des modèles opérationnels de pointe.

Ce partenariat avec FRISS permettra à Gore Mutual de renforcer leurs capacités avancées de lutte contre la fraude. La solution FRISS en temps réel offre une combinaison unique d’indicateurs de risque et de fraude innovants associés à de puissantes techniques d’IA comme les modèles prédictifs, l’analyse des réseaux et l’exploration de texte. Cela permettra à Gore Mutual de se positionner plus fermement à l’égard de la fraude à l’assurance tout en offrant des services de souscription et de règlement des sinistres plus efficaces pour l’assureur et ses assurés.

« Dans le cadre de notre stratégie de transformation, nous développons et modernisons toutes nos technologies tout en continuant à renforcer nos opérations et à accroître nos capacités digitales ainsi que notre analyse prédictive », explique Neil Weir, vice-président en charge des risques chez Gore Mutual. « FRISS est un leader mondial des logiciels de prévention contre la fraude et leur plateforme innovante nous aidera à identifier rapidement les risques de fraude sur l’ensemble du cycle de vie des polices, nous permettant ainsi de mieux servir nos clients. »

« Le Canada a toujours représenté une source de potentiels pour la technologie FRISS », explique Jeroen Morrenhof, PDG et cofondateur de FRISS. « Selon le bureau des assurances du Canada, 10 à 15 % des sinistres impliquent une activité frauduleuse qui représente des milliards de dollars canadiens en termes de primes d’assurance additionnelles. Notre équipe se réjouit de commencer à travailler avec Gore Mutual dans le cadre de leur transformation et nous sommes absolument ravis de pouvoir les aider à renforcer leurs capacités de prévention de la fraude ».

Ce partenariat représente une étape supplémentaire dans l’expansion de FRISS en Amérique du Nord où nous appuyons déjà de nombreux assureurs canadiens de premier plan.

À propos de Gore Mutual

Fondé en 1839, Gore Mutual est le plus ancien assureur de dommages du Canada, avec plus de 500 millions de dollars de primes et plus de 1,1 milliard de dollars d’actifs. Avec des bureaux situés à Cambridge en Ontario et à Vancouver en ColombieBritannique, cette compagnie mutuelle détenue et opérée entièrement au Canada emploie plus de 450 personnes et est connue pour son investissement dans l’humain, la technologie et l’innovation. En 2014, Gore Mutual a été élue première compagnie d’assurance par l'Association des courtiers d'assurance de l'Ontario (IBAO), elle a également obtenu en 2019 le titre de meilleur lieu de travail dans les services financiers et a été certifiée en 2020 meilleur lieu de travail du Canada. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site https://www.goremutual.ca/.

À propos de FRISS

FRISS se consacre entièrement à la détection automatisée des fraudes et des risques pour les assureursde dommages. Ses solutions de détection alimentées par l’intelligence artificielle pour la souscription, les sinistres et les entités fraudes aident plus de 175 assureurs à développer leur activité. FRISS détecte les fraudes, gère les risques et accompagne la transformation digitale. Les solutions sont implémentées en 4 mois et garantissent une rentabilité des investissements multipliée par 10 ainsi qu'une augmentation de 80 % du traitement direct des demandes d'assurances et des sinistres. Les solutions FRISS permettent une réduction du ratio de pertes, favorisent une bonne croissance du portefeuille et optimisent l’expérience client. Pour plus d’informations, consultez le site www.friss.com.