TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Toshiba Corporation (TOKYO: 6502) heeft vandaag aangekondigd dat Toshiba Infrastructure Systems & Solutions Corporation, het bedrijf van de Toshiba Group dat gespecialiseerd is in de wereldwijde infrastructuuractiviteiten (hierna Toshiba), een strategische zakelijke alliantie is aangegaan met Fortem Technologies, Inc. (hierna Fortem), en investeerde 15 miljoen USD in het bedrijf. Fortem is een technologieleider op het gebied van beveiliging tegen drones en Toshiba wil via de alliantie zijn activiteiten op het gebied van op radar gebaseerde beveiligingsoplossingen uitbreiden.

Fortem, gevestigd in Utah, VS, is een dronebeveiligingsbedrijf dat de afgelopen jaren snel is gegroeid door het leveren van toonaangevende contra-dronesystemen, met name zeer nauwkeurige detectieradars voor kleine drones die eenvoudig kunnen worden geïnstalleerd, en autonome drones die malafide drones in een net kunnen vangen.

