Lomiko retient les services de la société BRIDGE © pour développer ses relations avec les communautés locales et autochtones

VANCOUVER, Colombie-Britannique--(BUSINESS WIRE)--Lomiko Metals Inc. (TSX-V: LMR, OTC: LMRMF, FSE: DH8C) (Lomiko ou la «Société») est heureuse d'annoncer qu'elle a retenu les services de BRIDGE ©, et de sa directrice et fondatrice Siri C. Genik, afin de lui fournir des services stratégiques pour voir au développement des relations avec les Premières Nations ainsi que les communautés environnantes du projet La Loutre.

Mme Genik compte plus de 25 ans d'expérience à travailler sur divers projets miniers et d'infrastructure au Canada ainsi qu’à l’international. Au Québec, Mme Genik et a été impliquée dans plusieurs projets miniers afin de venir en appui à la création de stratégies d’engagement et de communication et pour voir à forger des relations avec les communautés autochtones et locales et bâtir des partenariats. Mme Genik est une experte reconnue en matière d'ESG et de développement durable, d'engagement des parties prenantes et de communication stratégique. Elle travaillera en étroite collaboration avec le Comité Technique, Santé/Sécurité et Durabilité crée par Lomiko en novembre 2020, afin de s’assurer de recevoir et d’inclure toute l’information et les commentaires des parties prenantes.

Elle est membre du conseil de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (« PDAC ») et siège à son comité de développement durable. En 2018, elle a reçu le prix de Conférencière Émérite de l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (« CIM ») pour la RSE. Avant de fonder Bridge © en 2013, Mme Genik travaillait avec BHP au Canada. Mme Genik parle parfaitement le français, ainsi que l'anglais et l'espagnol.

«Lomiko est ravie de compter Siri dans son équipe, avec son expertise pour nous appuyer et entamer les démarches qui s’imposent et bâtir de solides relations avec les Premières Nations et les communautés, qui se trouvent autour du projet La Loutre. Lomiko souhaite développer son projet de La Loutre dans une culture fondée dans le respect et la confiance, avec un dialogue ouvert et des communications transparentes. » a déclaré A. Paul Gill, PDG.

Comité technique de sécurité et de durabilité de Lomiko (LTSSC)

Lomiko se concentre sur l'exploration et le développement du graphite en flocons au Québec, et contribuera à la nouvelle économie verte. Lomiko a créé le LTSSC pour voir à l’évaluation de la propriété de graphite en flocons de La Loutre et assurer une bonne liaison avec les fournisseurs de services, le personnel technique, ainsi que toutes les parties prenantes. Ce comité verra à partager l’information et la documentation, incluant notamment, la caractérisation et la métallurgie du graphite, l’évaluation économique préliminaire (« PEA »), l’étude de préfaisabilité s’il y a lieu. Du plus le comité partagera l’information sur l’échantillonnage global, l’usine pilote, la faisabilité et enfin la construction. Le comité est chargé de conseiller le conseil d'administration afin de s’assurer de prendre les décisions stratégiques d’importance sur le projet.

Le rôle du Québec dans la nouvelle économie verte

En 2020, le gouvernement du Québec a publié le Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2222020-2025 («https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/ressources-naturelles/Documents/PL_valorisation_mineraux_critiques_strategiques.pdf») qui démontre que la demande de graphite augmenterait probablement de 300 à 500% au cours des prochaines décennies, vu l’augmentation de son utilisation dans la production de graphite sphérique comme composante des batteries au lithium-ion pour véhicules électriques. Le Québec a la possibilité de jouer un rôle essentiel dans la réduction des émissions de carbone et de devenir un fournisseur clé de matériaux de batteries essentiels à l'économie nord-américaine.

Pour plus d'informations sur Lomiko Metals, consultez le site Web à l'adresse www.lomiko.com, contactez A. Paul Gill au 604-729-5312 ou par « courriel: info@lomiko.com.

Au nom du conseil,

« A. Paul Gill »

Président et Chef de la direction