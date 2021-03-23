首部Elliptic Labs参与研发的黑鲨游戏智能手机发布

奥斯陆，挪威--(BUSINESS WIRE)--Elliptic Labs（EuroNext Growth：ELABS.OL)，虚拟智能传感器的领导者，宣布与黑鲨进行首次设计合作。黑鲨是智能手机游戏的领导者，也是世界第三大智能手机制造商小米（HKSE：1810.HK）的子公司。 黑鲨 4 和黑鲨 4 Pro是第一款搭载Elliptic Lab的AI虚拟接近传感器INNER BEAUTY®的黑鲨智能手机。在此之前，Elliptic Labs 已宣布签署该合同。

Elliptic Labs首席执行官Laila Danielsen女士表示：“我们很高兴能与全新的智能手机客户总进行合作，尤其是像黑鲨这样优秀的游戏智能手机制造商。我们很高兴年轻、新兴的公司选择Elliptic Labs作为值得信赖的创新合作伙伴。”

INNER BEAUTY是Elliptic Labs的注册商标。所有其他商标或服务商标均为其各自所有者的财产。

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关于Elliptic Labs

Elliptic Labs公司总部设在挪威, 在美国、中国、韩国、 中国台北和日本均有分支机构。公司成立于2006年，衍生自挪威奥斯陆大学(Oslo University)的一家分支研究机构。于2020年10月正式向泛欧证券交易所（Euronext Growth Market )提交首次公开募股（IPO)申请。Elliptic Labs当前是一家面向智能手机、笔记本电脑、物联网和汽车市场的全球企业。公司的AI专利软件结合了超声波和传感器融合算法，提供直观的3D无接触手势交互、接近感应和存在检测功能。其可扩展的AI虚拟智能传感器交互平台创造了可持续性的、生态友好的纯软件传感器，并已有上1.5亿台设备搭载其技术。Elliptic Labs是市场上唯一一家使用AI软件、超声波和传感器融合进行大规模检测的软件公司。Elliptic Labs的技术和专利在挪威开发，归属公司专有。