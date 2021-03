Mydecine Innovations Group est coté à la NEO Bourse.

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--NEO est très heureuse d'annoncer que Mydecine Innovations Group (« Mydecine » ou la « Société »), une société de biotechnologie et de sciences de la vie orientée psychédéliques, est désormais cotée à la NEO Bourse, suite à un retrait volontaire de sa cote à la Bourse canadienne des valeurs mobilières. Mydecine se négocie désormais à la NEO sous le symbole NEO : MYCO.

En mettant l'accent sur le développement et la commercialisation de solutions innovantes destinées à améliorer la santé mentale et la vitalité, Mydecine développe un solide pipeline en R&D de produits thérapeutiques d'origine naturelle et assistés par psychédéliques, de nouveaux composés, de protocoles thérapeutiques et de mécanismes d'administration uniques.

« Aujourd'hui c'est le début d'une nouvelle étape importante, non seulement pour Mydecine en tant que société, mais aussi pour nos actionnaires et nos futurs patients, puisque nous sommes désormais cotés à la NEO Bourse », a signalé Josh Bartch, président-directeur général de Mydecine Innovations Group. « Mydecine est un groupe d'entrepreneurs, d'acteurs de changement, de personnes convaincues et d'avant-gardistes, et nous sommes extrêmement heureux d'avoir ce point commun avec la NEO Bourse. Nous nous réjouissons du renforcement de la liquidité, de l'exposition, de la transparence et de la visibilité, ainsi que de l'accès à un plus grand nombre d'investisseurs institutionnels, aussi bien au Canada qu'aux États-Unis. Cet accès élargi nous garantit un flux continu de ressources nécessaires pour réaliser chacun de nos objectifs ».

Aujourd'hui, avec son lancement à la NEO Bourse, Mydecine fait partie de la dernière vague de migrations et de graduations d'entreprises ver la NEO.

« Mydecine ouvre la voie à de fantastiques progrès et nous sommes très heureux de contribuer à son succès en tant que bourse de choix pour l'inscription de la société ». a signalé Jos Schmitt, président-directeur général de NEO. « Les traitements thérapeutiques psychédéliques permettent d'apporter un soulagement qui peut changer la vie de millions de personnes souffrant de problèmes de santé mentale et de dépendance dans le monde. Nous nous réjouissons de donner à Mydecine une visibilité accrue et un meilleur accès aux capitaux avec son inscription à notre bourse de premier plan, qui lui permettra de poursuivre son formidable travail ».

Les investisseurs peuvent négocier des actions sous le symbole NEO : MYCO par l'intermédiaire de leurs canaux d'investissement habituels, notamment les plateformes de courtage réduit et les courtiers à service complet. La NEO Bourse accueille plus de 120 entreprises et FNB, et facilite régulièrement près de 15 % du volume total des opérations au Canada. Cliquez ici pour obtenir une liste complète des titres cotés à la NEO Bourse.

À propos de NEO Exchange

La Neo Bourse est une place boursière progressiste qui réunit des investisseurs et des acteurs souhaitant lever des capitaux dans le cadre d’un environnement impartial, performant et orienté services. Entièrement opérationnelle depuis juin 2015, la Neo Bourse donne la priorité aux investisseurs et donne accès à la négociation de tous les titres cotés au Canada, sur un pied d'égalité. La NEO Bourse cote des entreprises et des produits d’investissement non financés par du capital de risque qui cherchent une place boursière donnant confiance aux investisseurs, offrant des liquidités de qualité et une sensibilisation accrue, y compris un accès sans entrave aux données de marché.

À propos de Mydecine Innovations Group.

Mydecine Innovations Group™ (NEO : MYCO) (OTC : MYCOF) (FSE : 0NFA) est une toute nouvelle entreprise de biotechnologie et sciences de la vie orientée vers le développement et la commercialisation de solutions innovantes pour traiter les problèmes de santé mentale et améliorer la vitalité. Le conseil consultatif médical et scientifique de renommée mondiale de la société constitue actuellement un solide portefeuille en R&D de produits thérapeutiques assistés par psychédéliques d'origine naturelle, de nouveaux composés, de protocoles thérapeutiques et de systèmes d'administration uniques. Mydecine a un accès exclusif à une usine de fabrication pharmaceutique conforme aux BPF actuelles, capable d'importer ou d'exporter, de cultiver, d'extraire ou d'isoler et d'analyser des composés actifs de champignons avec l'accord complet du gouvernement et approuvée par Santé Canada. Mydecine dispose également d'un laboratoire de mycologie dernière génération à Denver, Colorado, aux États-Unis, dédié à la recherche génétique dans le domaine de la culture commerciale évolutive de champignons médicinaux rares (non psychédéliques). Visonnez la vidéo institutionnelle de Mydecine ici.

