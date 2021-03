ONTEX EN WOOSH BUNDELEN KRACHTEN VOOR LUIERRECYCLAGE IN BELGIE

AALST, België--(BUSINESS WIRE)--Koersgevoelige Informatie:

Ontex (BSE:ONTEX) (Euronext: ONTEX) en startup Woosh kondigen vandaag hun samenwerking aan om de recyclage van gebruikte wegwerpluiers mogelijk te maken.

“Het is onze missie om luierrecyclage op grote schaal mogelijk te maken,” zegt Jeff Stubbe, mede-oprichter van Woosh. “We lanceren een leverings-en collectieservice van de Ontex Little Big Change luiers voor kinderdagverblijven. We starten in Gent, Brugge en Mechelen en de komende maanden ook in Brussel en andere Belgische steden. Tegen 2024, willen we in België alleen al 1.000 kinderdagverbijven bereiken met onze service, en uitbreiden naar andere Europese landen.”

Afvalverbranding kan vermeden worden door recyclage van gebruikte wegwerpluiers. Dit is enkel mogelijk als verschillende partijen samenwerken: van grondstoffenleveranciers voor luiers over luierfabrikanten zoals Ontex, tot afval ophaling en partners met toegang tot geschikte recyclagetechnologie. "Vandaag is in België de gescheiden ophaling van gebruikte luiers zeer beperkt, waardoor luierrecyclage niet evolueert. Afvalverwerkingsbedrijven zijn niet geneigd te investeren in luierrecyclage omdat er niet genoeg gescheiden luierafval beschikbaar is. Omdat er niet genoeg recyclagemogelijkheden zijn, is er ook geen stimulans om luierafval te scheiden, “ gaat Jeff Stubbe verder.

”Als één van de grootste spelers in essentiële producten voor persoonlijke hygiëne, beseft Ontex zeer goed hoe belangrijk het is om alternatieven te vinden voor storten en verbranden van gebruikte luiers. We werken samen met recyclagebedrijven om de recycleerbaarheid van onze luiers te optimaliseren, dit alles in overeenstemming met onze duurzaamheidsstrategie en onze evolutie naar een circulair businessmodel. We ondersteunen de missie van Woosh om luierrecyclage op grote schaal in België en ook in andere landen mogelijk te maken,” zegt Annick De Poorter, Executive Vice President Innovatie, Duurzaamheid en Kwaliteit bij Ontex.

De eerste luier recyclage site in België

De ophaling van gebruikte luiers is de eerste cruciale stap in het traject om luierrecyclage op grote schaal mogelijk te maken. Samen met andere partners die bereid zijn te investeren, willen Ontex en Woosh de eerste luier recyclage site in België realiseren. Het luierafval zal gerecycleerd worden tot nieuwe grondstoffen.

Een positieve stap naar minder afval

“Dit project wil bijdragen aan de ambities om België en de Vlaamse regio op Europees en wereldniveau toonaangevend te maken als recyclage hub. Naast asbestafval en kunststoffen, is luierafval een prioriteit voor de Vlaamse regio,” zegt Jeff Stubbe. "De eerste reacties van de kinderdagverblijven zijn zeer positief. Op 1 april starten we officieel in Mechelen met het uitrollen van onze luierservice, in nauwe samenwerking met het stadsbestuur en met de cel circulaire economie van de stad Mechelen."

"In een kinderdagverblijf is luierafval een dagelijkse uitdaging,” zegt Fatima Arbaji van Kinderdagverblijf Het Zandkasteel in Mechelen, “en luierafval op een ecologische manier benaderen is al helemaal niet evident. Afvalscheiding, afval ophaling, recyclage, kwalitatieve luiers, en dit alles via een ecologische service, dat waren voor ons belangrijke elementen om voor Woosh te kiezen. We hebben de Little Big Change luiers getest en zijn blij met het resultaat. Het geeft ons een goed gevoel om op deze manier mee te helpen de luierafvalberg te verkleinen.”

“Als eerste stad in Vlaanderen gingen we in op de vraag van Woosh tot samenwerking. Een primeur waar we trots op zijn,” lieten de schepenen Marina De Bie, Greet Geypen en Gabriella De Francesco optekenen in een gezamenlijke verklaring als schepenen van Stad Mechelen, respectievelijk bevoegd voor duurzaamheid, ondernemen en gezin. “We geloven als stadsbestuur heel erg in circulaire businessmodellen, waarbij grondstoffen zo veel mogelijk gerecycleerd en hergebruikt worden. Dat is nodig om de afvalberg te verkleinen en de CO 2 -uitstoot te verminderen. Ook de kinderdagverblijven van Zorgbedrijf Rivierenland stappen mee in deze luierservice.”

Over Woosh:

Woosh is opgericht in Januari 2021 in de schoot van Thingit. Samen met Wouter Vandamme, willen Jeff Stubbe en Alby Roseveare luierrecyclage in België mogelijk maken. Naast het partnership met Ontex, spelen ook de lokale bestuursorganen een belangrijke rol in de bouw van dit luierrecyclage-consortium.

Woosh is het resultaat van een samenwerking tussen Ontex en venture builder Thingit, een team van onderzoekers en entrepreneurs die de architecten zijn van dit circulair project.

Over Ontex:

Ontex produceert en verdeelt wereldwijd oplossingen voor persoonlijke hygiëne, waaronder babyluiers. Jaarlijks wordt meer dan 2 miljard euro aan Ontex producten verdeeld in meer dan 110 landen, onder de merken van klanten en retailers of onder eigen Ontex merken, zoals Little Big Change.

De omschakeling naar de circulaire economie maakt deel uit van de duurzaamheidsstrategie van Ontex. Bij het ontwerpen van nieuwe producten, gaat Ontex uit van het design-for-recycling concept, tot en met de verpakking. Ontex bestudeert elke fase in de levenscyclus van een product, waaronder de samenwerking met partners, de recyclage infrastructuur, de milieu-impact. De Ontex hoofdzetel bevindt zich in Aalst, naast productievestigingen in Buggenhout, Eeklo en 17 andere locaties wereldwijd.

Over Thingit:

Thingit werd in 2015 opgericht door Wouter Vandamme, met de ambitie om nieuwe business te puren uit technologie. Met een multidisciplinair team van onderzoekers, business ontwikkelaars en ondersteunende functies hebben ze alle expertise in huis om succesvol business te transformeren of te lanceren. Thingit is sterk in tools en in mensen, en onderscheidt zich door zijn ondernemende cultuur en aanpak. Thingit is thuis in elke open innovatie omgeving waar er grote onzekerheid bestaat op het vlak van technologie, product, markt en business model. Zowel grote als kleine bedrijven uit verschillende sectoren deden reeds beroep op Thingit om klaar te zijn voor de toekomst. Het is de ambitie van Thingit om minstens één succesvolle nieuwe start-up te lanceren per jaar.

