ONTEX ET WOOSH S’ASSOCIENT POUR LE RECYCLAGE DES COUCHES EN BELGIQUE

Ontex (BSE:ONTEX) (Euronext: ONTEX) et la start-up Woosh annoncent aujourd'hui leur partenariat pour permettre le recyclage des couches jetables usagées.

“Notre mission est le recyclage des couches à grande échelle”, déclare Jeff Stubbe, co-fondateur de Woosh. “Nous lançons un service de livraison et de collecte pour les couches jetables Little Big Change produit par Ontex dans les crèches. Nous démarrons à Gand, Bruges et Malines. Bruxelles et d'autres villes belges suivront dans les mois à venir. Notre objectif est de travailler avec 1000 crèches rien qu'en Belgique d’ici 2024, et de nous développer ensuite dans d'autres pays européens.”

L'incinération de déchets peut être évitée via le recyclage de couches jetables usagées. Mais cela n'est possible que si les différents acteurs décident de travailler ensemble : les fournisseurs de matières premières, les fabricants comme Ontex, les collecteurs de déchets ou encore les sociétés ayant accès à une technologie de recyclage appropriée. “Il est très rare aujourd’hui que les couches usagées soient collectées séparément en Belgique. Du coup, leur recyclage ne peut pas vraiment évoluer, car vu l’accès limité à ces déchets, les entreprises de traitement de déchets ne sont pas incitées à investir dans ce type de technologies de recyclage. Et les options de recyclage limitées entrainent à leur tour un manque d'incitation à trier les couches usagées”, poursuit Jeff Stubbe.

“Faisant partie des producteurs principaux de produits essentiels d'hygiène personnelle, Ontex se rend compte de l'importance de trouver des alternatives à la mise en décharge ou à l'incinération de couches usagées non recyclables. Nous travaillons main dans la main avec des entreprises de recyclage afin d’optimiser le recyclage de nos couches jetables. Cela s’inscrit dans notre stratégie de développement durable, et notre volonté d’évoluer vers un modèle commercial circulaire. Nous soutenons Woosh dans sa volonté de permettre le recyclage des couches jetables à grande échelle en Belgique et ailleurs”, déclare Annick De Poorter, Executive Vice President de l’Innovation, la Durabilité et la Qualité chez Ontex.

Le premier site de recyclage pour couches en Belgique

La collecte des couches usagées est la première étape vers un recyclage des couches à grande échelle. Ontex et Woosh souhaitent mettre sur pied le premier site de recyclage de couches en Belgique avec d’autres partenaires prêts à investir dans le projet. Les couches usagées seraient ainsi recyclées en de nouvelles matières premières.

Un pas vers moins de déchets

“A travers ce projet, nous souhaitons contribuer aux ambitions de la Belgique de devenir un pôle de recyclage de premier plan au niveau européen et même mondial. A côté des déchets d'amiante et de plastiques, les déchets de couches sont une priorité pour la Belgique », déclare Jeff Stubbe. "Les premières réactions des crèches sont très positives. Nous commençons officiellement le 1er avril à déployer notre service de couches à Malines, en étroite collaboration avec la commune et la cellule d’économie circulaire de la ville."

« Les couches usagées sont un défi quotidien pour les garderies », explique Fatima Arbaji de la crèche Het Zandkasteel à Malines, « et aborder les déchets de couches jetables de manière écologique n'est pas du tout facile. Le tri et la collecte des couches usagées, les couches de qualité, et le tout via un service écologique : tous ces éléments nous ont convaincus à travailler avec Woosh. Nous avons testé les couches Little Big Change et sommes ravis de leur qualité. L’idée de réduire la montagne de couches usagées de cette manière nous donne beaucoup de satisfaction.”

“Nous avons été la première ville en Belgique à répondre à la demande de collaboration de Woosh. Une première dont nous sommes fiers », ont déclaré les échevins Marina De Bie, Greet Geypen et Gabriella De Francesco dans une déclaration commune en tant qu'échevins de la ville de Malines, respectivement responsables du développement durable, de l'entrepreneuriat et de la famille. “En tant que conseil municipal, nous croyons dur comme fer aux modèles d’économie circulaire, grâce auxquels les matières premières sont recyclées et réutilisées autant que possible. Ceci est nécessaire pour réduire la montagne de déchets que nous produisons, et réduire les émissions de CO 2 . Les crèches de la société Zorgbedrijf Rivierenland vont également rejoindre ce service de couches.”

A propos de Woosh

Woosh a été fondé en janvier 2021 au sein du venture builder Thingit par Wouter Vandamme, Jeff Stubbe et Alby Roseveare. Ensemble, ils veulent rendre possible le recyclage des couches en Belgique. Outre le partenariat avec Ontex, les instances dirigeantes locales jouent également un rôle important dans la construction de ce consortium de recyclage de couches. Woosh est le fruit d'une collaboration entre Ontex et le venture builder Thingit, une équipe de chercheurs et d'entrepreneurs qui sont les architectes de ce projet circulaire.

À propos de Ontex:

Ontex fabrique et distribue au niveau mondial des solutions d'hygiène personnelle, y compris des couches pour bébés. Chaque année, plus de 2 milliards d'euros de produits Ontex sont distribués dans plus de 110 pays, sous les marques de distributeurs renommés ou sous leurs propres marques, comme Little Big Change.

Le passage à un modèle d’économie circulaire fait partie intégrante de la stratégie de développement durable de Ontex. La conception de nouveaux produits se fait sur base de concept de design-for-recycling, et ce y compris pour l'emballage. Ontex analyse chaque phase du cycle de vie de ses produits, don’t la collaboration avec ses partenaires, l'infrastructure de recyclage et l'impact environnemental. Le siège social d'Ontex est situé à Alost, et les installations de production sont situées à Buggenhout, Eeklo et 17 autres localisations dans le monde.

À propos de Thingit:

Thingit a été fondé en 2015 par Wouter Vandamme, avec l'ambition de créer de nouveaux business à partir de la technologie. Avec une équipe pluridisciplinaire de chercheurs, de développeurs de business et de fonctions de support, ils disposent de toute l'expertise pour réussir la transformation ou le lancement d'une entreprise. Thingit a derrière elle la force de bonnes personnes et de bons outils, et se distingue par sa culture et son approche entrepreneuriales. Thingit est à l'aise dans tout environnement ouvert d'innovation où règne une grande incertitude en termes de technologie, de produit, de marché et de modèle commercial. De grandes et petites entreprises de différents secteurs ont déjà fait appel à Thingit pour être prêtes pour l'avenir. L'ambition de Thingit est de lancer avec succès au moins une nouvelle start-up par an.

