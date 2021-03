BIOQuébec et BioForward Wisconsin officialiseront une entente de collaboration internationale

BROMONT, Québec--(BUSINESS WIRE)--BIOQuébec, le plus grand réseau de biotechnologie et de sciences de la vie du Québec et BioForward Wisconsin, la voix collective de la vaste et robuste grappe en biosanté du Wisconsin, signeront une entente de partenariat afin de développer des relations coopératives et promouvoir les sciences de la vie.

La signature aura lieu lors d’un événement public virtuel intitulé « Québec et Wisconsin : deux écosystèmes en sciences de la vie en plein essor partageant leurs forces et leurs opportunités » qui se tiendra le 25 mars prochain. Celui-ci sera animé par Martine Hébert, Déléguée du Québec à Chicago, qui a mis en relation les deux organisations.

« Le Québec et le Midwest américain ont des écosystèmes de sciences de la vie extrêmement dynamiques et riches. Je suis persuadée que les collaborations qui seront initiées entre les deux régions grâce à ce nouveau partenariat seront profitables et donneront naissance à des projets bénéfiques pour nos industries mutuelles », affirme Martine Hébert.

L’événement débutera par des présentations sur les écosystèmes des sciences de la vie des deux organisations ; suivront ensuite des dirigeants accomplis de quatre entreprises du domaine des sciences de la vie : Immune Biosolutions, Diex Recherche, Gilson et Covance by Labcorp. Ils décriront les avantages de leur environnement d’affaires respectifs et de l’importance de créer des alliances et des partenariats internationaux pour développer leurs entreprises.

« Les deux associations ont les mêmes priorités et sont toutes les deux impliquées dans l’amélioration de la qualité de vie de la population et œuvrent à atteindre des objectifs communs, ce qui en fait un partenariat idéal », a déclaré Anie Perrault, directrice générale de BIOQuébec.

L’entente soulignera les efforts communs des deux organisations pour faire progresser les collaborations en recherche, développement et biofabrication. De plus, elle encouragera et promouvra la croissance de l’industrie des sciences de la vie en utilisant l’avantage comparatif de chaque réseau pour soutenir un développement durable de haute qualité. La relation réciproque définie dans l’entente facilitera également le réseautage et les partenariats transfrontaliers pour les membres de ces organismes.

« Cette étape permettra à nos deux groupes de favoriser la croissance de nos grappes en biosanté fortes et dynamiques et aura un effet important sur la croissance économique des deux régions », a déclaré Lisa Johnson, directrice générale BioForward. « Je suis heureuse que Martine Hébert nous ai mis en relation, ce qui a mené à cette entente finalisée aujourd’hui qui sera avantageuse pour nos régions et nos entreprises respectives ».

Avant de signer le protocole, Mme Johnson et Mme Perrault ont partagé leurs points de vue sur l’influence de l’industrie de la biosanté - et les défis auxquels elle est confrontée - et ont échangé sur les priorités de développement, à court et à long terme, pour des solutions intégrées en matière de santé.

À propos de BIOQuébec

BIOQuébec est le plus vaste réseau québécois des biotechnologies et des sciences de la vie. Les 130 entreprises et organisations membres de BIOQuébec sont issues de tous les maillons de la chaîne de l’innovation de la biotechnologie et des sciences de la vie : des biotechs aux pharmas en passant par les organisations de recherche contractuelle, les sociétés de capital de risque et les organisations de soutien. Fondé en 1991, BIOQuébec mise sur la représentation gouvernementale, le développement des affaires et les partenariats pour favoriser la croissance de l’industrie québécoise de la biotechnologie et des sciences de la vie, créatrice de richesses et d’emplois spécialisés, axée sur l’innovation et la commercialisation et dédiée à l’amélioration de la santé et de la qualité de vie de tous. Ces actions visent à faire du Québec un des acteurs clés et incontournables de cette industrie à l’échelle internationale. Pour obtenir davantage de renseignements, visitez le www.bioquebec.com.

À propos de BioForward Wisconsin

BioForward Wisconsin est la voix collective de la vaste et robuste grappe de la biosanté du Wisconsin : elle représente plus de 220 organisations membres à travers un réseau intégré de leaders en soins de santé, dont des établissements de recherche, des biotechs et des biopharmas, des entreprises en santé numérique, de dispositifs médicaux et de diagnostic. Il s’agit d’une association orientée vers l’action qui s’appuie sur des initiatives visant à renforcer le bassin de talent de l’État, des collaborations pour développer des partenariats de la chaîne d’approvisionnement, des événements éducatifs et de réseautage pour améliorer le perfectionnement professionnel. Elle s’implique également dans la défense législative des intérêts du milieu afin d’accentuer les retombées économiques et les effets sociaux de l’industrie de la biosanté sur l’État, le pays et le monde. Pour en apprendre davantage sur BioForward Wisconsin, visitez le www.bioforward.org.