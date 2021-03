L’expérience professionnelle des étudiants renforce les talents pour la bioéconomie canadienne

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Aujourd’hui, BioTalent Canada a publié les effets que l’expérience professionnelle des étudiants, soit l’apprentissage intégré au travail (AIT), a eu sur les employeurs de la bioéconomie du Canada et les étudiants qui y participent. Comme l’indique l’étude continue d’information sur le marché du travail (IMT) de BioTalent Canada, l’AIT a contribué à combler le manque de talents dans la bioéconomie canadienne. Il a également aidé l’industrie à prospérer en période difficile.

Pour sa part, le Programme de stages pratiques pour étudiants (PSPE) de BioTalent Canada a contribué à favoriser les relations entre les employeurs et les participants. Depuis 2017, plus de 3 700 étudiants ont été placés dans des organisations canadiennes de biotechnologie et des organismes canadiens de soins de santé dans lesquels ils ont assumé une multitude de fonctions. C’est en 2020 que BioTalent Canada est intervenu face à la COVID-19 et a élargi le programme à 1 500 emplois en soins de santé au sein de centaines d’organismes.

« Les programmes d’apprentissage intégré au travail comme le PSPE sont mutuellement avantageux pour les employeurs et les participants, car ils permettent à l’industrie de découvrir de nouveaux talents et aux nouveaux talents de découvrir l’industrie, déclare Robert Henderson, président-directeur général de BioTalent Canada. Nous avons organisé une série de tables rondes avec 119 intervenants de la bioéconomie canadienne qui ont abondé dans ce sens. Selon eux, les stages sont des occasions pour les employeurs et les étudiants de déterminer si les compétences et les intérêts de l’étudiant correspondent bien aux besoins de l’employeur. »

Les premiers résultats de l’enquête d’IMT menée par BioTalent Canada auprès de plus de 500 employeurs indiquent que le recrutement dans l’industrie demeure un défi. Les résultats complets seront publiés dans des rapports détaillés plus tard en 2021 et refléteront les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l’industrie. Les rapports comprendront les recommandations formulées par BioTalent Canada en vue de relever les défis.

Profiter des possibilités d’AIT par l’intermédiaire du PSPE constituera assurément l’une des recommandations. Les résultats indiquent qu’il est logique que davantage d’employeurs du secteur de la bioéconomie fassent des programmes coopératifs et des stages une source de recrutement principale.

« Nous savons concrètement que les organisations qui participent activement au PSPE ont plus de succès en matière de recrutement, indique M. Henderson. Au cours de la dernière année, les participants au PSPE ont apporté des contributions importantes à des employeurs de partout au Canada au sein d’entreprises comme CleanSlateUV à Toronto, l’Institut atlantique de recherche sur le cancer à Moncton et Outbreaker Solutions à Edmonton, pour n’en nommer que trois. »

https://youtu.be/5fziqXP-Q50

Parmi les domaines où les participants au PSPE ont eu une incidence positive, citons les suivants :

apporter leur aide à des projets, des produits et des processus particuliers;

accroître la capacité des équipes;

aider les organismes à atteindre leurs objectifs en matière de délais et à améliorer leur efficacité.

On ne saurait trop insister sur l’importance d’un solide bassin de jeunes travailleurs talentueux pour faire progresser la bioéconomie du Canada. Malgré la pandémie, l’industrie, à l’échelle mondiale, est au milieu d’une courbe de croissance qui lui permet de devenir l’une des plus importantes au monde. Au Canada, des programmes comme le PSPE permettent de tirer parti de cet avantage.

Outre les rapports de l’étude d’IMT, BioTalent Canada s’apprête également à publier, en mars, un rapport soulignant l’incidence positive de ses programmes pour les jeunes et comprendra également une nouvelle définition de l’industrie reflétée par l’étude d’IMT.

Pour obtenir des renseignements sur la façon de présenter une demande de participation au PSPE ou à tout autre programme de BioTalent Canada, consulter l’adresse https://www.biotalent.ca/fr/programs/.

Financé en partie par le Programme de stages pratiques pour étudiants et le Programme d’appui aux initiatives sectorielles du gouvernement du Canada.

À propos de BioTalent Canada

BioTalent CanadaMC est le partenaire en RH et le catalyseur de la bioéconomie du Canada. Grâce à nos partenariats avec des employeurs, des associations, des établissements d’enseignement postsecondaire, des organismes de services aux immigrants et des fournisseurs de services, nous avons bâti un réseau dynamique axé sur le renforcement des compétences qui permet de mettre en relation des employeurs et des travailleurs qualifiés et de créer des occasions d’emploi. Ayant récemment reçu la certification Great Place to WorkMD, BioTalent Canada suit les mêmes normes de l’industrie qu’il recommande à ses partenaires.

Récemment, BioTalent Canada a été nommé parmi les Meilleurs lieux de travail de l’Ontario en 2020 et Meilleurs lieux en soins de santé. Ces distinctions ont été attribuées à BioTalent Canada à la suite d’une analyse rigoureuse et indépendante effectuée par Great Place to WorkMD. Les commentaires directs d’employés ont été fournis à Great Place to WorkMD au moyen d’un sondage mené auprès des employés.

Pour en savoir davantage, visitez le biotalent.ca/fr.