Toshiba Corporation (TOKYO:6502) ha annunciato in data odierna che Toshiba Infrastructure Systems & Solutions Corporation, impresa globale del gruppo Toshiba specializzata nel segmento delle infrastrutture (di seguito denominata Toshiba), ha stretto un'alleanza commerciale strategica con Fortem Technologies, Inc. (di seguito denominata Fortem) e ha investito 15 milioni di dollari nella società. Fortem è un leader tecnologico che opera nel ramo delle sicurezza anti-drone e tramite questa alleanza Toshiba punta a espandere le sue attività nell'area delle soluzioni di sicurezza basate su radar.

Ubicata nello Utah, Stati Uniti, Fortem è una società operante nel segmento della sicurezza basata su droni che ha registrato una rapida crescita negli ultimi anni, fornendo sistemi anti-drone avanzati, in particolare radar per il rilevamento di piccoli droni ad alta precisione facilmente installabili, così come droni autonomi in grado di catturare droni isolati con una rete.

“Toshiba è una potenza tecnologica e commerciale rinomata nel mondo” ha affermato Timothy Bean, amministratore delegato di Fortem.

