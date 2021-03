CGTN : Feuilles d'or exhumées à Sanxingdui, dont certaines provisoirement restaurées

Archaeologists restore bird-shaped gold piece of Sanxingdui Ruins site

Gold foil pieces extracted from Pit 5 at the Sanxingdui Ruins site

PÉKIN--(BUSINESS WIRE)--Les fouilles archéologiques très attendues des Ruines de Sanxingdui, dans la province du Sichuan au sud-ouest de la Chine, sont en cours et de nombreuses feuilles d'or ont été exhumées du puits sacrificiel n° 5.

Un bon nombre de ces feuilles d'or, dont la plupart sont petites et fines, étaient éparpillées au fond du puits. Le travail d'exhumation est ardu et doit être effectué avec beaucoup de soin. En fonction de la distribution, les experts estiment que ces feuilles d'or pourraient être associées à des produits textiles.

Les feuilles d'or exhumées avec succès seront mesurées une par une, numérotées, placées dans une boîte-échantillon et envoyées au centre de restauration des reliques culturelles de Sanxingdui pour une inspection plus poussée.

Les équipes analyseront ces feuilles en utilisant l'imagerie hyperspectrale. La technique permet aux archéologues de visualiser la forme initiale de la pièce en or, et d’établir une comparaison pour la restaurer et la protéger ultérieurement.

Par ailleurs, les travaux préliminaires de restauration de forme de certaines des pièces en or exhumées du puits il y a quelques jours, sont déjà terminés. Le travail de sculpture réalisé sur les fines feuilles d'or par l'ancienne civilisation Shu est de toute beauté et nous surprend une fois de plus.

Lors des fouilles effectuées aujourd'hui, les archéologues ont également étudié des échantillons de sol d'un mystérieux coffret en bois exhumé du puits sacrificiel n° 6.

Des tests ont été pratiqués pour détecter la protéine de soie dans des échantillons de sol provenant de six couches différentes et les résultats se sont tous avérés négatifs. Il a été provisoirement prouvé que le coffret en bois ne contenait pas de soie. Les échantillons de sol seront ensuite envoyés pour des tests complémentaires afin de détecter des traces de graisse ou d'alcool.

