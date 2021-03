Gold foil pieces extracted from Pit 5 at the Sanxingdui Ruins site

PEKING--(BUSINESS WIRE)--De langverwachte archeologische opgraving van de Sanxingdui-ruïnes in de provincie Sichuan in het zuidwesten van China is aan de gang en er is meerder bladgoud gewonnen uit de nr. 5 offerput.

Op de bodem van de put lag veel bladgoud, waarvan de meeste klein en dun zijn. Het extractiewerk is erg moeilijk en moet heel voorzichtig gebeuren. Op basis van de distributie speculeren experts dat dit bladgoud mogelijk verband houdt met textiel.

De met succes gewonnen bladgoud wordt een voor een gemeten, genummerd, in de monsterbox gedaan en voor verdere inspectie naar het Sanxingdui Cultural Relics Restoration Center gestuurd.

