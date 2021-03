CGTN: Folhas de Ouro Extraídas de Sanxingdui, Algumas Reparadas Preliminarmente

Gold foil pieces extracted from Pit 5 at the Sanxingdui Ruins site

Gold foil pieces extracted from Pit 5 at the Sanxingdui Ruins site

PEQUIM--(BUSINESS WIRE)--A tão aguardada escavação arqueológica das ruínas de Sanxingdui, na província de Sichuan no sudoeste da China, está em curso e diversas folhas de ouro foram extraídas do poço de sacrifício nº 5.

Muitas folhas de ouro foram espalhadas no fundo do poço, e a maioria delas são pequenas e finas. O trabalho de extração é muito difícil e precisa ser feito com muito cuidado. Com base na distribuição, os especialistas especulam que essas folhas de ouro podem estar relacionadas a tecidos.

As folhas de ouro extraídas com sucesso serão medidas uma a uma, numeradas, colocadas na caixa de amostras e enviadas ao Centro de Restauração de Relíquias Culturais de Sanxingdui para posterior inspeção.

A equipe fará a varredura com tecnologia de imagem hiperespectral. A técnica permite que arqueólogos vejam o estado inicial dos artigos de ouro, o que irá ajudar a proporcionar uma comparação para o reparo e a proteção dos artigos de ouro no futuro.

Além disto, o trabalho preliminar de restauração de formas de alguns dos itens de ouro escavados no poço foi finalizado alguns dias atrás. As requintadas habilidades de escultura em folhas finas de ouro da antiga civilização Shu irão nos surpreender mais uma vez.

Durante a escavação de hoje, os arqueólogos também examinaram amostras de solo de uma misteriosa caixa de madeira descoberta no poço de sacrifício nº 6.

Os testes de proteína de seda foram conduzidos em amostras de solo de seis camadas diferentes e os resultados foram todos negativos. Foi preliminarmente comprovado que não havia tecidos de seda na caixa de madeira. As amostras de solo serão então enviadas para testes adicionais, a fim de constatar se contêm substâncias como gordura ou álcool.

https://news.cgtn.com/news/2021-03-22/Gold-leaves-extracted-from-Sanxingdui-some-preliminarily-repaired-YQ2OfLIGGY/index.html

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.