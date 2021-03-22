美國疾病控制和預防中心(CDC)更新洗手指南和相關材料

麻薩諸塞州東朗梅多--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--美國疾病控制和預防中心(CDC)最近更新了該機構的洗手指南，規範了相關用語並更新了圖示。儘管CDC一直推薦使用烘手機，但是之前有關烘手機的表述，在各個行業和材料方面並不一致。現在，隨著最新版本的發佈，CDC的立場明確無誤——支持烘手機作為手部乾燥解決方案。

CDC認為「細菌更容易在雙手潮濕時傳播」，並建議使用乾淨的毛巾或烘手機徹底擦乾或烘乾雙手，以減少細菌轉移和新型冠狀病毒等病毒的傳播。CDC現在提供了內容豐富的手部衛生媒體庫，以視覺化方式展示出毛巾和烘手機都是使手部乾燥和衛生的有效手段。同時，CDC還提供了多種支援「阻止細菌！勤洗手」運動的材料，包括資料概覽、海報以及其他可下載資源。此外，CDC的保持手部乾燥常見問答和包括學校在內的各個行業重新開放指南都特別推薦烘手機。

Excel Dryer行銷與銷售副總裁William Gagnon表示：「雙手乾燥是正確保持手部衛生的關鍵步驟，但在整個疫情期間，乾手並沒有像洗手一樣受到媒體的注意。如果就『洗手時應該洗多久時間為宜』做調查，絕大部分人可能會回答『20秒』或者『哼唱兩遍《祝你生日快樂》的時間』。我認為人們並沒有意識到手部乾燥在整個洗手過程有多重要，希望CDC更新後的材料能幫助澄清疑惑，進而減少病毒的傳播。」

長期以來，在維持適當的手部衛生方面，Excel Dryer的感應式非接觸烘手機系列產品一直受到各種使用場所的信賴，包括零售店、機場、餐廳、學校和大學、體育場和競技場、醫院和醫療保健設施、公共安全綜合體建築，以及任何擁有公共和/或員工洗手間的商業設施。

CDC的最新指南讓公共設施管理人員和大眾不再疑惑，他們將在上述場所重新開放時放心大膽地使用烘手機。

Gagnon進一步指出：「在制定重新開放指南時，我們鼓勵政策制定者、業主、經營者和任何負責商業設施的決策者或組織機構參考CDC最新的衛生相關資源。在某些情況下，這些指南需要進一步更新，以糾正有關使用烘手機的錯誤指導。不過，CDC明確指出的一點是：建議使用烘手機。」

如欲查閱CDC的洗手建議，請造訪cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html。如欲瞭解有關Excel Dryer衛生型烘手解決方案的更多資訊，請造訪：exceldryer.com。

關於Excel Dryer, Inc.

Excel Dryer已深耕於生產最優質的美國製烘手機50餘載。這家由家族所有並經營的公司發明了擁有專利的XLERATOR®烘手機而徹底改變了產業格局。該技術創造了高速、節能的烘手機類別，在性能、可靠性和客戶滿意度方面樹立了新標竿。Excel Dryer以提供一流的客戶服務和打造值得使用者信賴的高成本效益且永續型衛生產品為榮。Excel Dryer產品在全球分銷，可透過既有的銷售代表網路購買，這些銷售代表利用全球5,000多家分銷商供貨。欲瞭解有關Excel Dryer的更多詳情，請造訪exceldryer.com。

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