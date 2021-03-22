美国疾病控制和预防中心(CDC)更新洗手指南和相关材料

马萨诸塞州东朗梅多--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--美国疾病控制和预防中心(CDC)最近更新了该机构的洗手指南，规范了相关用语并更新了图示。尽管CDC一直推荐使用干手器，但是之前有关干手器的表述，在针对各个行业的不同材料中并不一致。现在，随着最新版本的发布，CDC的立场明确无误——支持干手器作为手部干燥解决方案。

CDC认为“细菌更容易通过湿手传播”，并建议使用干净的毛巾或干手器彻底擦干或烘干双手，以减少细菌转移和新型冠状病毒等病毒的传播。CDC现在提供了内容丰富的手部卫生媒体库，可以直观地展示出：毛巾和干手器都是实现手部干燥和卫生的有效手段。同时，CDC还提供了多种支持“阻止细菌！勤洗手”运动的材料，包括情况说明、海报以及其他可下载资源。此外，CDC的保持手部干燥常见问题解答和包括学校在内的各个行业重新开放指南都特别推荐了干手器。

Excel Dryer市场与销售副总裁William Gagnon表示：“ 干燥双手是正确保持手部卫生的关键步骤，但在整个疫情期间，干手并没有像洗手一样得到媒体的重点关注。如果就‘洗手时应该洗多长时间为宜’做个调查，绝大部分人可能会回答‘20秒’或者‘哼唱两遍《祝你生日快乐》的时间’。我认为人们并没有意识到手部干燥在整个洗手过程有多重要，希望CDC更新后的材料能帮助澄清疑惑，进而减少病毒的传播。”

长期以来，在实现适当的手部卫生方面，Excel Dryer的感应式非接触干手器系列产品一直受到各种使用场所的信赖，包括零售店、机场、餐厅、学校和大学、体育场和竞技场、医院和医疗保健设施、公共安全综合体建筑以及任何拥有公共和/或员工洗手间的商业设施。

CDC的最新指南让公共设施管理人员和公众不再疑惑，他们将在上述场所重新开放时放心大胆地使用干手器。

Gagnon进一步指出：“ 在制定重新开放指南时，我们鼓励政策制定者、业主、经营者和任何负责商业设施的决策者或组织机构参考CDC最新的卫生相关资源。在某些情况下，这些指南需要进一步更新，以纠正有关使用干手器的错误指导。不过，CDC明确指出的一点是：建议使用干手器。”

如需查阅CDC的洗手建议，请访问cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html。如需了解有关Excel Dryer卫生型干手解决方案的更多信息，请访问：exceldryer.com。

关于Excel Dryer, Inc.

Excel Dryer已深耕于生产最优质的美国制造干手器50余载。这家由家族所有并经营的公司发明了拥有专利的XLERATOR®干手器而彻底改变了行业格局。该技术创造了高速、节能的干手器类别，在性能、可靠性和客户满意度方面树立了新标杆。Excel Dryer以提供一流的客户服务和打造值得用户信赖的高性价比可持续卫生产品。Excel Dryer产品在全球分销，可通过既有的销售代表网络购买，这些销售代表利用全球5,000多家全球分销商供货。欲了解有关Excel Dryer的更多详情，请访问exceldryer.com。

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