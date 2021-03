China unveils new discoveries from Sanxingdui, over 500 items unearthed

BEIJING--(BUSINESS WIRE)--Chinese archeologen hebben zaterdag aangekondigd dat er een aantal nieuwe belangrijke ontdekkingen zijn gedaan op de legendarische Sanxingdui Ruins-site in het zuidwesten van China, die licht werpen op de culturele oorsprong van de Chinese natie.

Archeologen hebben zes nieuwe offerputten gevonden en meer dan 500 voorwerpen opgegraven die ongeveer 3000 jaar oud zijn in de Sanxingdui-ruïnes in de provincie Sichuan, kondigde de National Cultural Heritage Administration (NCHA) aan in de provinciehoofdstad Chengdu.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.