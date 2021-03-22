Pagani Huayra R - 為性能而塑

義大利帕納羅河畔聖切薩里奧--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--馭勁風而來，Huayra R閃耀登場，盡情揮灑自由豪放之個性。純粹、激情、澎湃而又驚豔的它毫無止境可言。Pagani新推出的賽道專用超跑融合了尖端的汽車工程、空氣動力科技，輔以前所未有之藝術美感，其風格充分展現了Pagani汽車公司的科技成就。

「2008年，我們在打造Huayra。從工程和設計風格的角度而言，它是非常有挑戰而且嚴苛的專案。經過如此多年的努力之後，我感受到了對自由的極度渴求，也因此創造了Zonda R，一款打破桎梏和常規的賽道車型。與Zonda R一樣，Huayra R華美、安全，有著超高的性能，而且是有史以來超級率性、極致，同時以性能為訴求的Pagani車型。」

– Horacio Pagani

Huayra R是激情的集中體現，它是一款極致、不羈的跑車，除安全性以外的所有規範框架都拋之腦後，唯獨追求純粹的性能。然而最重要的是，它有著一顆令人血脈僨張的設計初心。

– 技術參數 –

引擎：Pagani V12-R - 6.0升– 自然吸氣12-缸 V

動力：850馬力 (625 kW) ，8250轉/分鐘

扭矩：750 Nm，5500到8300轉/分鐘

驅動：後驅

變速箱：6速序列式，非同步接合齒圈變速箱

刹車：Brembo CCM-R通風盤：前輪410x38 mm，整體式6活塞卡鉗；後輪 390x34 mm，整體式6活塞卡鉗

輪圈： APP鍛造單片鋁合金：前輪19 英寸；後輪19英寸

輪胎：倍耐力 P Zero平滑胎 - 乾燥和潮濕：前輪275/675 R19；後輪325/705 R19

懸掛：鍛造鋁合金獨立雙叉臂，配備螺旋彈簧和電子控制避震器

底盤：單體橫造，採用Pagani碳化鈦HP62 G2與Carbo-Triax HP62，前後CrMo合金鋼管狀支架

乾重：1.05噸（2314磅）

Huayra R新聞稿的完整版（英文）和照片可在此處查閱：

https://www.pagani.com/press/the-pagani-huayra-r/

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