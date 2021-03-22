帕加尼Huayra R - 为性能而塑

意大利帕纳罗河畔圣切萨里奥--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--驭劲风而来，Huayra R闪耀登场，尽情挥洒自由豪放之个性。纯粹、激情、澎湃而又惊艳的它毫无止境可言。帕加尼(Pagani)新推出的赛道专用超跑融合了尖端的汽车工程、空气动力科技，辅以前所未有之艺术美感，其风格充分展现了帕加尼汽车公司的技术成就。

“2008年，我们在打造Huayra。从工程和设计风格的角度而言，它是一个非常有挑战而且苛刻的项目。经过如此多年的努力之后，我感受到了对自由的极度渴求，也因此创造了Zonda R，一款打破桎梏和常规的赛道车型。与Zonda R一样，Huayra R华美、安全，有着超高的性能，而且是有史以来超级率性、极致，同时以性能为诉求的帕加尼车型。”

– Horacio Pagani

Huayra R是激情的集中体现，它是一款极致、不羁的跑车，将除安全以外的所有条条框框统统抛之脑后，唯独追求纯粹的性能。然而最为重要的是，它有着一颗令人血脉偾张的设计初心。

– 技术参数 –

引擎：帕加尼V12-R - 6.0升– 自然吸气12-缸 V

动力：850马力 (625 kW) ，8250转/分钟

扭矩：750 Nm，5500到8300转/分钟

驱动：后驱

变速箱：6速序列式，非同步接合齿圈变速箱

刹车：布雷博CCM-R通风盘：前轮410x38 mm，整体式6活塞卡钳；后轮 390x34 mm，整体式6活塞卡钳

轮毂： APP锻造单片铝合金：前轮19 英寸；后轮19英寸

轮胎：倍耐力 P Zero平滑胎 - 干燥和潮湿：前轮275/675 R19；后轮325/705 R19

悬挂：锻造铝合金独立双叉臂，配备螺旋弹簧和电子控制减震器

底盘：单体横造，采用帕加尼碳化钛HP62 G2与Carbo-Triax HP62，前后CrMo合金钢管状支架

干重：1.05吨（2314磅）

Huayra R新闻稿的完整版（英文）和照片可在此处查阅：

https://www.pagani.com/press/the-pagani-huayra-r/

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。