Eutelsat commande le satellite EUTELSAT 36D auprès d’Airbus pour assurer une continuité de service à la position orbitale phare de l’opérateur à 36 degrés Est

Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL) annonce la signature avec Airbus d'un contrat portant sur la commande du satellite EUTELSAT 36D pour succéder à EUTELSAT 36B dont la durée de vie opérationnelle devrait s'achever fin 2026, à la position orbitale phare d’Eutelsat à 36° Est.

Desservant l'Afrique, la Russie et l'Europe, 36° Est constitue une position orbitale privilégiée pour Eutelsat, se plaçant au troisième rang pour le chiffre d’affaires qu’elle génère, tout juste devancée par 13° Est (HOTBIRD) et 7/8° Ouest, et à la deuxième place pour les services gouvernementaux, affichant un taux de remplissage exceptionnel qui témoigne d'une demande soutenue sur sa zone de couverture. Ses deux satellites, EUTELSAT 36B et EUTELSAT 36C, accompagnent notamment les activités audiovisuelles de clients majeurs, dont Multichoice et ZAP en Afrique, ainsi que Tricolor et NTV+ en Russie.

Équipé de 70 répéteurs en bande Ku, le satellite tout-électrique EUTELSAT 36D assurera la continuité des missions d'EUTELSAT 36B, tout en offrant des améliorations sur ses zones de couverture et ses performances. Reposant sur la plate-forme ultramoderne Eurostar Neo d'Airbus, le satellite offre une charge utile de plus grande capacité et des systèmes de contrôle thermique et d'alimentation plus efficaces, associés à des délais de construction réduits et des coûts optimisés.

Le lancement du satellite est prévu pour le premier semestre 2024 avec une boucle de protection conséquente qui illustre son importance cruciale pour ses principaux clients.

Cette commande ne modifie pas la stratégie d'Eutelsat en matière de dépenses d'investissement.

Commentant le contrat, Pascal Homsy, Directeur technique d'Eutelsat, a déclaré : « Nous sommes ravis de pouvoir nous appuyer une nouvelle fois sur Airbus, un de nos partenaires de longue date, pour conduire ce programme satellitaire d'une importance cruciale pour nous. Ce nouveau satellite ultra-moderne renforcera la continuité de service pour nos principaux clients sur les marchés de la télévision en réception directe (DTH) en Afrique et en Russie ».

François Gaullier, en charge des Systèmes de télécommunications chez Airbus, a ajouté : « Nous sommes fiers d’accompagner Eutelsat dans le déploiement de ses services de télédiffusion et de transmission de données, en particulier dans les régions reculées où ces services sont indispensables. En outre, la confiance qu'Eutelsat continue de placer dans nos produits atteste de la fiabilité de nos opérations et suscite la fierté de nos équipes expertes dans leur domaine. »

