SemaThera conclut un accord de collaboration de recherche et de licence exclusive avec Roche

Montréal, Québec--(BUSINESS WIRE)--SemaThera Inc. a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de collaboration et de licence de recherche pluriannuel avec Roche. Le partenariat se concentrera sur le développement d’une nouvelle classe prometteuse de produits biologiques de SemaThera pour le traitement de la rétinopathie diabétique et d’autres maladies rétiniennes ischémiques.

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de combiner nos connaissances de la biologie sous-jacente des nouveaux antagonistes de la sémaphorine 3A avec l'expertise de Roche dans le développement et la commercialisation de produits biologiques innovants en ophtalmologie. Nous sommes donc ravis de travailler avec Roche pour ouvrir la voie à de nouvelles options de traitement susceptibles de bénéficier aux patients qui n'ont actuellement que peu ou pas d'options », a déclaré Garth Cumberlidge, Président et Chef de la direction de SemaThera. « En soutenant la régénération des vaisseaux des vaisseaux sanguins dans les zones avasculaires de la rétine et en empêchant la production excessive de VEGF et la néovascularisation, nous visons à fournir aux patients un traitement potentiellement modificateur de l'ischémie rétinienne. »

« La découverte et le développement de nouveaux médicaments pour le traitement de maladies rétiniennes graves telles que la rétinopathie diabétique est l'un de nos domaines d'intervention en ophtalmologie », a déclaré James Sabry, responsable mondial de Roche Pharma Partnering. « Nous sommes impatients de travailler avec SemaThera pour explorer le plein potentiel de ces nouveaux produits biologiques pour répondre à un domaine où les besoins médicaux ne sont pas satisfaits ».

À propos de la rétinopathie diabétique

La rétinopathie diabétique est une complication oculaire du diabète de type 2. Bien que la pathogenèse ne soit pas claire, les caractéristiques principales comprennent la vaso-oblitération, l'ischémie, la production excessive de VEGF et la perméabilité vasculaire. Ces changements entraînent une perte de vision. Bien que les injections d'anti-VEGF soient présentement la norme en termes de soins, tous les patients ne répondent pas au traitement de la même manière. Des thérapies améliorées sont donc nécessaires.

À PROPOS DE SEMATHERA INC

SemaThera (www.semathera.com) est une société de biotechnologie basée à Montréal qui se concentre sur le développement de nouvelles thérapies pour le traitement de plusieurs rétinopathies, y compris l'œdème maculaire diabétique et la dégénérescence maculaire liée à l'âge. SemaThera détient les droits exclusifs sur diverses technologies où la sémaphorine 3A est impliquée dans la néo-angiogenèse, la sénescence et la régénération neuronale.

SemaThera a été lancé en 2016 par le fonds de capital de risque AmorChem s.e.c. suite à son investissement en pré-amorçage dans le laboratoire du professeur Prezmyslaw (Mike) Sapieha au Centre Intégré Universitaire de Santé et de Services Sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal - Hôpital Maisonneuve Rosemont. Le professeur Sapieha est un leader mondial dans la biologie des voies de signalisation dépendantes de la sémaphorine et AmorChem a collaboré étroitement avec lui pour accélérer la découverte d'un médicament qui favoriserait la régénération des vaisseaux des vaisseaux sanguins rétiniens dans les zones avasculaires tout en évitant une néovascularisation excessive. SemaThera a bénéficié du soutien financier du fonds et de son partenaire japonais Senju Pharmaceutical Co., LTD.