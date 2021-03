La NEO Bourse annonce son inclusion dans les indices FTSE Russell

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--NEO est fière d'annoncer que FTSE Russell, le fournisseur mondial d'indices, de données et d'analyses, reconnaît désormais la NEO Bourse comme étant une bourse éligible pour l'inclusion dans les indices FTSE Global Equity.

« Les bourses de valeurs de première catégorie restent les seules à être incluses dans les indices du monde entier, toutefois, toutes les bourses ne sont pas reconnues et éligibles à l'inclusion », a indiqué Jos Schmitt, PDG de NEO. « Cette journée marque une étape essentielle dans le parcours de NEO, qui cherche à apporter concurrence et innovation, si nécessaires dans le paysage des marchés financiers canadiens. Obtenir la reconnaissance de FTSE Russell symbolise la validation de NEO en tant que principale bourse canadienne ayant fait ses preuves et réputée. Cet agrément permet à NEO d'offrir un avantage supplémentaire aux sociétés levant des fonds, au-delà de l'excellence de son service et de son soutien à la clientèle, de ses solutions de liquidité uniques et de son libre accès aux données du marché ».

Depuis plus de 30 ans, les principaux propriétaires d'actifs, gestionnaires d'actifs, fournisseurs de FNB et banques d'investissement ont choisi les indices FTSE Russell pour évaluer la performance de leurs investissements et créer des FNB, des produits structurés et des dérivés basés sur des indices. Détenu et géré par la Bourse de Londres, FTSE Russell calcule des milliers d'indices qui mesurent et comparent les marchés et les catégories d'actifs dans plus de 70 pays, couvrant ainsi 98 % de l'univers investissable.

En vigueur depuis le vendredi 19 mars 2021 à la clôture, trois sociétés cotées à la NEO Bourse ont été ajoutées à l'indice FTSE Global Micro-Cap (qui représente 1,3 billion de dollars de capitalisation boursière mondiale) et à l'indice FTSE Total-Cap (qui représente 54,7 billions de dollars de capitalisation boursière mondiale) :

« Nous sommes très heureux de reconnaître NEO comme étant une bourse éligible pour notre série d'indices d'actions mondiales FTSE Russell et nous tenons à féliciter notre partenaire boursier canadien d'avoir franchi cette étape importante », a ajouté Paul Bowes, directeur pays chez FTSE Russell Canada. « Cette reconnaissance reflète notre solide processus de gouvernance des indices mondiaux ainsi que notre engagement de longue date à fournir des indices de marché, des données et des analyses de la plus haute qualité aux investisseurs canadiens et mondiaux ».

Principale bourse au Canada, la NEO Bourse a reçu plus de 120 inscriptions de sociétés et de FNB. NEO facilite régulièrement près de 15 % de tous les volumes négociés dans les sociétés cotées au Canada et environ 20 % de tous les volumes négociés dans les FNB canadiens. Cliquez ici pour obtenir une vue complète de tous les titres cotés sur la NEO Bourse.

À propos de NEO Exchange

NEO Exchange est une bourse progressive qui rassemble les investisseurs et les fournisseurs de capitaux dans un environnement équitable, efficace et orienté services. Pleinement opérationnelle depuis juin 2015, NEO place les investisseurs en tête de liste et permet de négocier toutes les valeurs cotées au Canada dans des conditions équitables. La NEO Bourse répertorie les sociétés et les produits d'investissement non émergents à la recherche d'une bourse qui suscite la confiance des investisseurs, et qui permette une liquidité de qualité et une large sensibilisation, notamment un libre accès aux données du marché.

Connectez-vous avec NEO : Website | LinkedIn | Twitter | Instagram

À propos de FTSE Russell

FTSE Russell est un leader mondial des indices qui fournit des solutions innovantes d'évaluation comparative, d'analyse et de données aux investisseurs du monde entier. FTSE Russell calcule des milliers d'indices qui mesurent et comparent les marchés et les catégories d'actifs dans plus de 70 pays, couvrant 98 % de l'univers investissable.

L'expertise et les produits des indices FTSE Russell sont très souvent utilisés par les investisseurs institutionnels et les particuliers dans le monde entier. Environ 16 billions de dollars sont actuellement indexés sur les indices FTSE Russell. Depuis plus de 30 ans, les principaux propriétaires d'actifs, gestionnaires d'actifs, fournisseurs de FNB et banques d'investissement ont choisi les indices FTSE Russell pour mesurer la performance de leurs investissements et créer des FNB, des produits structurés et des dérivés basés sur des indices.

FTSE Russell est détenu à 100 % par le London Stock Exchange Group.

Connectez-vous avec FTSE Russell : Website | LinkedIn | Twitter

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.