Andersen Global進軍列支敦士登；擴展歐洲平臺

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global與位於特里森(Triesen)的稅務公司actus ag攜手合作，進軍列支敦士登，從而擴展了其在歐洲地區的現有平臺。

actus ag成立於2016年，提供一系列服務，包括國內和國際稅務諮詢、跨境稅務規劃和IT服務。該公司專業從事與列支敦士登、德國和奧地利稅法相關的業務，為個人客戶、家族理財室、商業企業、私募股權公司以及區塊鏈和金融科技公司提供服務。

執行合夥人Matthias Langer表示：「公司的成功源於我們的團隊能夠不斷滿足客戶持續變化的需求。憑藉團隊對管理和科技力量的投入，我們有能力為客戶提供一流的服務，因此，短短幾年內，我們在市場上的地位便大幅提升。與Andersen Global的合作將促進公司的業務成長，使我們能夠跨越國界，無縫地為客戶提供來自全球組織的資源。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz補充道：「actus ag是列支敦士登首屈一指、極具創新精神的獨立稅務公司之一。該團隊以客戶為中心且富有前瞻性的經營方針，推動其解決最新複雜挑戰的成熟能力。雙方的合作將為我們現有的歐洲平臺增加另一塊關鍵業務版圖，並使我們能夠繼續在全球為客戶提供無縫服務。」

Andersen Global是一家國際聯盟型組織，其成員公司在法律上各自獨立，並由世界各地的稅務和法律專業人士組成。Andersen Global於2013年由美國成員公司Andersen Tax LLC成立，目前在全球擁有逾7,000名專業人士，並透過其成員公司和合作公司在逾261個地點發展業務。

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