Andersen Global进军列支敦士登；拓展欧洲平台

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global与位于特里森(Triesen)的税务公司actus ag携手合作，进军列支敦士登，从而拓展了其在欧洲地区的现有平台。

actus ag成立于2016年，提供一系列服务，包括国内和国际税务咨询、跨境税务规划和IT服务。该公司专业从事与列支敦士登、德国和奥地利税法相关的业务，为个人客户、家族理财室、商业企业、私募股权公司以及区块链和金融科技公司提供服务。

执行合伙人Matthias Langer表示：“公司的成功源于我们的团队能够不断满足客户持续变化的需求。凭借团队对管理和技术力量的投入，我们有能力为客户提供一流服务，因此，短短几年内，我们在市场上的地位便得到了大幅提升。与Andersen Global的合作将促进公司的业务增长，使我们能够跨越国界，无缝地为客户提供来自全球组织的资源。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz补充道：“actus ag是列支敦士登首屈一指、极具创新精神的独立税务公司之一。该团队以客户为中心且富有前瞻性的经营方针，推动其解决最新复杂挑战的成熟能力。双方的合作将为我们现有的欧洲平台增加另一块关键拼图，并使我们能够继续在全球为客户提供无缝服务。”

Andersen Global是一家国际联盟型组织，其成员公司在法律上各自独立，并由世界各地的税务和法律专业人士组成。Andersen Global于2013年由美国成员公司Andersen Tax LLC牵头成立，目前在全球拥有逾7,000名专业人士，并通过其成员公司和合作公司在逾261个地点开展业务。

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