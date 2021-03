CGTN: China Revela Novas Descobertas de Sanxingdui com Mais de 500 Itens Desenterrados

China unveils new discoveries from Sanxingdui, over 500 items unearthed

Arqueólogos chineses anunciaram no sábado que algumas novas descobertas importantes ocorreram nas lendárias ruínas de Sanxingdui, no sudoeste da China, ajudando a esclarecer as origens culturais da nação chinesa.

Arqueólogos encontraram seis novos poços de sacrifício e desenterraram mais de 500 itens com remontam a cerca de 3.000 anos nas ruínas de Sanxingdui na província de Sichuan, anunciou a Administração do Patrimônio Cultural Nacional (NCHA) na capital da província, Chengdu.

Mais de 500 preciosas relíquias culturais descobertas

Variando de 3,5 a 19 m², estes seis poços de sacrifício, descobertos de novembro de 2019 a maio de 2020, têm forma retangular, segundo a NCHA. Entre eles, os poços nº 3, nº 4, nº 5 e nº 6 foram escavados até a camada de utensílios até este momento, enquanto os poços nº 7 e nº 8 estão sendo preenchidos.

Juntos, eles formam uma área na qual as pessoas da antiga civilização Shu ofereciam sacrifícios ao céu, à terra e a seus ancestrais, e oravam por prosperidade e paz, segundo Tang Fei, chefe da equipe de escavação em Sanxingdui e chefe das Relíquias Culturais Provinciais de Sichuan e Instituto de Pesquisa Arqueológica.

As descobertas mostraram o aspecto distinto da civilização Shu e a diversidade da civilização chinesa, disse Ran Honglin, outro pesquisador do instituto.

Além disto, mais de 500 peças de importantes relíquias culturais foram desenterradas destes seis poços, incluindo fragmentos de máscaras de ouro, ornamentos de ouro em forma de pássaro, lâminas de ouro, retratos pintados de cabeça de bronze, máscaras gigantes de bronze, árvore sagrada de bronze, marfim, fragmentos de esculturas de dentes requintadas, jade cong e ferramentas de jade.

Uma máscara de ouro foi desenterrada no poço de sacrifício nº 5. Com uma área de cerca de 3 m², é o menor poço, mas é onde foi desenterrada a maioria das peças de ouro, segundo os arqueólogos.

Durante o processo, os arqueólogos fizeram uso completo de modernos meios científicos e tecnológicos para construir uma cabine de escavação arqueológica, uma plataforma integrada de escavação e um sistema de operação de escavação multifuncional.

Com o suporte de equipes profissionais de várias disciplinas e instituições, eles formaram um modo de trabalho integrado, ao combinar arqueologia tradicional, arqueologia de laboratório, arqueologia tecnológica bem como proteção de relíquias culturais. A combinação irá garantir a alta qualidade e alto nível do trabalho arqueológico, disse a NCHA na conferência.

Enquanto isto, a NCHA identificou a "Pesquisa sobre o Processo de Civilização de Bashu na Região de Sichuan-Chongqing" como um importante programa do projeto "China Arqueológica", visando conduzir um profundo estudo sobre a evolução civilizatória na região e sua integração no panorama cultural geral da unidade pluralista da nação chinesa.

Localizado na cidade de Guanghan, a cerca de 40 km da capital da província de Sichuan, Chengdu, o sítio das ruínas de Sanxingdui é considerado uma das descobertas arqueológicas mais importantes do século XX. A escavação durou quase 100 anos, desde a primeira descoberta no fim da década de 20.

Em 1986, os arqueólogos encontraram dois poços de sacrifício em grande escala que remontam à dinastia Shang (1600-1046 AC). Milhares de tesouros raros foram descobertos nos dois poços.

https://news.cgtn.com/news/2021-03-20/China-unveils-new-discoveries-from-Sanxingdui-YMkx9az0Yg/index.html

