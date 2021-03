Velodyne Lidar démontre comment la technologie avancée lidar peut améliorer la sécurité des piétons

A new Velodyne Lidar video illustrates how a lidar-based Pedestrian Automated Emergency Braking system can reduce pedestrian fatalities in all conditions. (Video: Velodyne Lidar, Inc.)

A new Velodyne Lidar video illustrates how a lidar-based Pedestrian Automated Emergency Braking system can reduce pedestrian fatalities in all conditions. (Video: Velodyne Lidar, Inc.)

SAN JOSÉ, Californie--(BUSINESS WIRE)--Bien que la conduite globale ait diminué de 13 % en termes de kilomètres parcourus l’an dernier en raison de la pandémie de COVID-19, les décès dus à un accident automobile ont augmenté de 8 % aux États-Unis, comme le rapporte le National Safety Council. Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a démontré aujourd’hui comment, grâce à la technologie lidar, les systèmes de freinage d’urgence automatique devant les piétons (Pedestrian Automated Emergency Braking, PAEB) pouvaient être significativement améliorés, avec le potentiel de sauver plusieurs milliers de vies chaque année.

Velodyne a publié une nouvelle vidéo qui démontre en quoi sa solution de PAEB basée sur lidar abordable délivre une performance supérieure dans toutes les conditions, un avantage décisif par rapport aux systèmes basés sur radar et caméra. Ceci est particulièrement important la nuit, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ayant rapporté que 80 % des décès de piétons survenaient dans des conditions d’obscurité.

La vidéo de Velodyne présente des résultats de test impressionnants, là où un système de PAEB bien noté, utilisant une technologie basé sur radar et caméra a échoué dans l’ensemble des six scénarios nocturnes, tandis que la solution de PAEB de Velodyne a évité un accident dans chaque situation. Ces résultats soutiennent les tests indépendants menés par la NHTSA et l’American Automobile Association (AAA) visant à confirmer si les systèmes de PAEB qui utilisent une technologie basée sur radar et caméra protègent de manière adéquate les piétons dans des conditions d’obscurité.

La solution de PAEB de Velodyne combine le logiciel exclusif baptisé Vella et les capteurs lidar de Velodyne. Les capteurs peuvent être facilement intégrés à plusieurs endroits autour du véhicule, notamment derrière le pare-brise. Le logiciel Vella interprète les données lidar pour éviter et limiter les collisions avec des objets en mouvement et des objets statiques. Grâce à la surveillance prédictive des collisions, Vella compare la trajectoire du véhicule avec d’autres utilisateurs et objets de la route, afin d’identifier et d’éviter les scénarios d’accident imminents.

Velodyne partage la méthodologie de test des PAEB de la société ainsi que ses conclusions avec la NHTSA et d’autres leaders en matière de sécurité automobile. La NHTSA étudie une proposition consistant à mettre à jour son Programme d’évaluation des voitures neuves (New Car Assessment Program, NCAP), en ajoutant au NCAP les capacités des systèmes avancés d’aide à la conduite (Advanced Driver Assistance System, ADAS), y compris des systèmes de PAEB. Velodyne soutient particulièrement le projet du NCAP de la NHTSA consistant à rester en phase avec les technologies de sécurité en constante évolution, ainsi qu’à fournir aux consommateurs des informations indispensables, et la société se réjouit que la direction de la NHTSA achève l’examen de cette mesure et fasse progresser sa demande de commentaires.

« Notre initiative concernant les tests des PAEB démontre clairement la nécessité impérative pour les agences réglementaires et organisations de test d’inclure les conditions nocturnes dans le cadre de leurs protocoles d’évaluation des PAEB », a déclaré Anand Gopalan, PDG de Velodyne Lidar. « Tous les individus, particulièrement les constructeurs automobiles et les conducteurs, s’attendront à ce que les ADAS, tels que les PAEB, fonctionnent efficacement dans un large éventail de situations d’éclairage, notamment la nuit, lorsque les décès de piétons surviennent le plus. Nous pensons que les données lidar et le logiciel de traitement Vella de Velodyne se révèlent efficaces et prêts pour une mise en œuvre, avec le potentiel de sauver la vie de plusieurs milliers de piétons chaque année. »

Méthodologie de test des PAEB de Velodyne

Les tests des PAEB de Velodyne ont été effectués de nuit, sans éclairage urbain, avec un éclairage ambiant de moins de 1 lux, au sein d’une installation de test indépendante. Dans le cadre du test, les deux véhicules roulaient sur une ligne droite à une vitesse de 30 mph. Les véhicules du test avaient leurs feux de croisement allumés pendant les essais. Des cibles fictives représentant un enfant statique et un adulte piéton ont été utilisées, conformément aux protocoles de test prescrits par l’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) et l’Euro NCAP.

Six scénarios ont été évalués avec les deux véhicules testés cinq fois pour chaque scénario ou jusqu’à ce que le véhicule entre en collision avec la cible à trois reprises, afin de minimiser les dommages sur les cibles et les véhicules. Les scénarios dans lesquels les véhicules ont été évalués ont inclus la traversée d’un adulte sur un passage piétons à un chevauchement de 50 % (au centre de la largeur du véhicule de test) ; la traversée d’un adulte sur un passage piétons à un chevauchement de 25 % ; la traversée d’un enfant sur un passage piétons à un chevauchement de 50 % ; la traversée d’un enfant sur un passage piétons à 25 %, d’un adulte à 75 %, 10 pieds (environ 3 mètres) derrière l’enfant ; la traversée d’un adulte sur un passage piétons à un coin côté conducteur et la chute de l’adulte à un chevauchement de 50 %.

Le véhicule doté d’un système de PAEB basé sur lidar de Velodyne, équipé d’un capteur lidar Velarray, s’est arrêté avec succès dans les temps pour éviter un accident cinq fois sur cinq dans tous les scénarios testés. Le véhicule équipé d’un système de PAEB basé sur une technologie de radar et caméra a échoué dans tous les scénarios testés.

Des informations supplémentaires sur le test des PAEB de Velodyne sont disponibles dans un livre blanc intitulé « Improving Pedestrian Automatic Emergency Braking (PAEB) in Dark, Nighttime Conditions » (Améliorer le freinage d’urgence automatique devant les piétons en conditions nocturnes).

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a inauguré une nouvelle ère de technologie autonome avec son invention de capteurs lidar à vision panoramique en temps réel. Velodyne est la plus importante société de lidar, cotée en bourse, de type pure play, et elle est connue dans le monde entier pour son vaste portefeuille de technologies lidar révolutionnaires. Les solutions logicielles et de capteurs révolutionnaires de Velodyne offrent une flexibilité, une qualité et des performances répondant aux exigences d’une large gamme de secteurs, notamment celui des véhicules autonomes, de l’aide à la conduite automobile (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), de la robotique, des véhicules aériens sans pilote (Unmanned Aerial Vehicles, UAV), des villes intelligentes et de la sécurité. Par le biais d’une dynamique d’innovation continue, Velodyne cherche à transformer l’existence des personnes et des collectivités, en favorisant une mobilité plus sûre pour tous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.velodynelidar.com.

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prévisionnelles » au sens des dispositions de « règle refuge » de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995, ceci concernant, sans limitation, toutes déclarations autres que celles relatives à des faits historiques, y compris, et sans limitation, toutes déclarations sur les marchés cibles de Velodyne, ses nouveaux produits, ses efforts de développement et ses concurrents. Lorsqu’ils sont utilisés dans le présent communiqué de presse, les mots, tels que « estimer », « projeter », « s’attendre à », « anticiper », « prévoir », « planifier », « avoir l’intention de », « croire », « chercher à », « pouvoir », « futur », « proposer », l’emploi du futur et du conditionnel, ainsi que les variations de ces mots ou expressions similaires (ou les versions négatives de ces mots ou expressions) sont destinés à identifier des déclarations prévisionnelles. Ces déclarations prévisionnelles ne sont pas des garanties de performances, de conditions ou de résultats futurs et impliquent un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’hypothèses connus et inconnus, ainsi que d’autres facteurs importants, dont un grand nombre sont indépendants de la volonté de Velodyne, et susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels de ceux dont il est question dans les déclarations prévisionnelles. Les facteurs importants susceptibles de faire varier les résultats réels comprennent, entre autres, l’évolution des lois, réglementations ou interprétations juridiques auxquelles Velodyne ou ses clients sont soumis ; l’impact incertain de la pandémie de COVID-19 sur les activités de Velodyne et de ses clients ; la capacité de Velodyne à gérer la croissance, la capacité de Velodyne à exécuter son plan d’affaires, les incertitudes liées à la capacité des clients de Velodyne à commercialiser leurs produits et à l’acceptation finale de ces produits par le marché, les incertitudes liées aux estimations par Velodyne de la taille des marchés pour ses produits ; les incertitudes concernant les réglementations gouvernementales et l’adoption du lidar pour les applications de sécurité des piétons, d’embouteillages et de villes intelligentes ; le taux et le degré d’acceptation par le marché des produits de Velodyne, le succès d’autres produits et services concurrents liés à lidar et aux capteurs qui existent déjà ou qui pourraient devenir disponibles, la capacité de Velodyne à identifier et intégrer des acquisitions, les incertitudes liées au litige actuel de Velodyne, au litige potentiel impliquant Velodyne ou à la validité, ou la force exécutoire de la propriété intellectuelle de Velodyne, ainsi que les conditions économiques générales et les conditions du marché ayant une incidence sur la demande des produits et services de Velodyne. Velodyne n’assume aucune obligation de mise à jour ou de révision des déclarations prévisionnelles, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autres, sauf si la loi l’exige.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.