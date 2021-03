Velodyne Lidar beweist, wie fortgeschrittene Lidar-Technologie die Sicherheit von Fußgängern verbessern kann

A new Velodyne Lidar video illustrates how a lidar-based Pedestrian Automated Emergency Braking system can reduce pedestrian fatalities in all conditions. (Video: Velodyne Lidar, Inc.)

SAN JOSE, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--Während insgesamt im letzten Jahr die Anzahl der gefahrenen Meilen aufgrund der COVID-19-Pandemie um 13 Prozent zurückging, nahm die Zahl der Toten durch Autounfälle in den USA um 8 Prozent zu, berichtete der National Safety Council. Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) hat heute gezeigt, wie Systeme für Pedestrian Automated Emergency Braking (PAEB, automatische Notbremsen für Fußgänger) mit Lidar-Technologie erheblich verbessert werden können. Es besteht das Potential, dass damit jedes Jahr Tausende von Menschenleben gerettet werden können.

Velodyne veröffentlichte ein neues Video, in dem gezeigt wird, wie die erschwingliche, Lidar-basierte PAEB-Lösung des Unternehmens unter allen Arten von Bedingungen hervorragende Leistung erbringt – ein entscheidender Vorteil gegenüber Systemen mit Radar und Kamera. Das ist insbesondere von kritischer Bedeutung, da die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA, US-Bundesbehörde für Straßen- und Fahrzeugsicherheit) meldet, dass 80 Prozent der tödlichen Unfälle von Fußgängern bei dunklen Lichtbedingungen passieren.

In dem Video von Velodyne werden markante Testergebnisse präsentiert, bei denen ein hoch bewertetes PAEB-System mit auf Radar und Kamera basierender Technologie in allen sechs Nacht-Szenarien versagte, während die Velodyne PAEB-Lösung einen Zusammenstoß in jeder Situation verhindern konnte. Diese Ergebnisse unterstützen unabhängige Tests durch die NHTSA und die American Automobile Association (AAA, US-Verkehrsclub), mit denen bestätigt werden sollte, ob PAEB-Systeme mit auf Radar und Kamera basierender Technologie Fußgänger bei dunklen Lichtbedingungen ausreichend schützen.

Bei der Velodyne PAEB-Lösung wird eine proprietäre Software namens Vella mit den Lidar-Sensoren von Velodyne kombiniert. Die Sensoren können leicht an verschiedensten Stellen im Fahrzeug integriert werden, u. a. hinter der Windschutzscheibe. Die Software Vella interpretiert Lidar-Daten, um Zusammenstöße mit beweglichen und statischen Objekten zu verhindern oder abzuschwächen. Über prädiktive Kollisionsüberwachung vergleicht Vella das Fahrverhalten eines Fahrzeugs mit anderen Verkehrsteilnehmern und Objekten, um Szenarios drohender Zusammenstöße zu ermitteln.

Velodyne informiert die NHTSA und andere führende Stellen für die Autosicherheit über die PAEB-Testmethode und die Ergebnisse des Unternehmens. Der NHTSA liegt ein anhängiger Vorschlag vor, das New Car Assessment Program (NCAP) zu aktualisieren. Damit werden zusätzliche Kapazitäten für Fahrerassistenzsysteme (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) ins NCAP aufgenommen, darunter auch PAEB. Velodyne unterstützt das NCAP-Vorhaben der NHTSA sehr, bei neu entstehenden Sicherheitstechnologien Schritt zu halten und den Verbrauchern dringend benötigte Informationen zu liefern. Das Unternehmen freut sich darauf, dass die NHTSA-Führung die Prüfung dieser Maßnahme abschließt und sein Request for Comments vorlegt.

„Unsere PAEB-Testinitiative beweist eindeutig die Notwendigkeit, dass Aufsichtsbehörden und Prüforganisationen nächtliche Bedingungen in ihre PAEB-Auswertungsprotokolle aufnehmen“, sagte Anand Gopalan, CEO von Velodyne Lidar. „Jeder und insbesondere Autohersteller und Fahrer werden erwarten, dass ADAS wie PAEB unter verschiedensten Lichtbedingungen effektiv funktionieren, insbesondere nachts, wenn die meisten tödlichen Unfälle von Fußgängern passieren. Wir sind überzeugt, dass sich die Lidar-Daten von Velodyne und die Verarbeitungssoftware Vella als effektiv und bereit zur Implementierung erwiesen haben und das Potential haben, jedes Jahr Tausenden von Fußgängern das Leben zu retten.“

Testmethode von Velodyne PAEB

Die Velodyne PAEB-Tests wurden nachts in einer unabhängigen Testanlage durchgeführt, ohne Straßenbeleuchtung und mit einer Umgebungsbeleuchtung von weniger als 1 Lux. Die beiden Fahrzeuge im Test fuhren jeweils mit 30 mph auf einer geraden Strecke. Die Testfahrzeuge hatten während der Versuche jeweils das Abblendlicht an. Es wurden unbewegliche Dummys von Kindern und erwachsenen Fußgängern verwendet, die mit den vom amerikanischen Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) und vom Euro NCAP vorgeschriebenen Testprotokollen kompatibel waren.

Es wurden sechs Szenarien ausgewertet, wobei beide Fahrzeuge in jedem Szenario jeweils fünfmal getestet wurden, bzw. solange, bis das Fahrzeug dreimal mit der Attrappe kollidierte. So konnten die Schäden an den Attrappen und Autos minimiert werden. Die Szenarien, in denen die Fahrzeuge geprüft wurden, waren: Erwachsener überquert mit Überschneidung von 50 Prozent (bei halber Breite des Testfahrzeugs); Erwachsener überquert mit Überschneidung von 25 Prozent; Kind überquert mit Überschneidung von 50 Prozent; Kind überquert mit Überschneidung von 25 Prozent, mit Erwachsenem bei 75 Prozent, 10 Fuß hinter dem Kind; Erwachsener überquert in der Ecke der Fahrerseite; gestürzter Erwachsener mit Überschneidung von 50 Prozent.

Das Fahrzeug mit dem Lidar-basierten PAEB-System von Velodyne, das mit einem Velarray-Lidar-Sensor ausgerüstet war, konnte bei fünf von fünf Versuchen in jedem getesteten Szenario rechtzeitig anhalten, so dass ein Zusammenstoß erfolgreich verhindert wurde. Das mit einem PAEB-System mit einer Technologie auf der Basis von Radar und Kamera ausgerüstete Fahrzeug scheiterte in jedem getesteten Szenario.

Weitere Details zu den Tests von Velodyne PAEB finden Sie in einem White Paper mit dem Titel „Improving Pedestrian Automatic Emergency Braking (PAEB) in Dark, Nighttime Conditions (PAEB, Verbesserung automatischer Notbremsen für Fußgänger).“

Über Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) läutete mit der Erfindung von Echtzeit-Surround-View-Lidar-Sensoren eine neue Ära der autonomen Technologie ein. Velodyne ist das erste börsennotierte reine Lidar-Unternehmen und weltweit bekannt für sein breites Portfolio an bahnbrechenden Lidar-Technologien. Die revolutionären Sensor- und Softwarelösungen von Velodyne bieten Flexibilität, Qualität und Leistung, um den Anforderungen einer Vielzahl von Branchen gerecht zu werden, darunter autonome Fahrzeuge, fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), Robotik, unbemannte Luftfahrzeuge, intelligente Stadtkonzepte und Sicherheit. Durch kontinuierliche Innovation strebt Velodyne danach, Leben und Gemeinschaften zu verändern, indem es eine sicherere Mobilität für alle vorantreibt. Weitere Informationen finden Sie unter www.velodynelidar.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der „Safe Harbor“-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich, ohne Einschränkung, aller Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, und schließt, ohne Einschränkung, Aussagen über Velodynes Zielmärkte, neue Produkte, Entwicklungsbemühungen oder Aussagen über den Wettbewerb ein. Wenn in dieser Pressemitteilung die Worte „schätzt“, „prognostiziert“, „erwartet“, „geht davon aus“, „rechnet damit“, „plant“, „beabsichtigt“, „glaubt“, „strebt“, „dürfte“, „kann“, „wird“, „sollte“, „zukünftig“, „schlägt vor“ und Variationen dieser Wörter oder ähnliche Ausdrücke (oder die negativen Versionen dieser Wörter oder Ausdrücke) verwendet werden, sollen sie zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen, Bedingungen oder Ergebnisse und beinhalten eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderer wichtiger Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Velodyne liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Zu den wichtigen Faktoren, die sich auf die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate auswirken können, gehören unter anderem Änderungen von Gesetzen, Bestimmungen oder richterlichen Auslegungen, denen Velodyne oder seine Kunden unterliegen; die ungewissen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Geschäft von Velodyne und seinen Kunden; die Fähigkeit von Velodyne, das Wachstum zu steuern; die Fähigkeit von Velodyne, seinen Geschäftsplan umzusetzen; Ungewissheiten in Bezug auf die Möglichkeiten der Kunden von Velodyne, ihre Produkte zu vermarkten und die letztendliche Marktakzeptanz dieser Produkte; Ungewissheiten in Bezug auf Velodynes Schätzungen der Marktgröße für seine Produkte; Ungewissheiten in Bezug auf die staatliche Regulierung und Akzeptanz von Lidar für die Bereiche Fußgängersicherheit, Verkehrsstaus und Smart-City-Anwendungen; die Geschwindigkeit und der Grad der Marktakzeptanz der Produkte von Velodyne; der Erfolg anderer konkurrierender Lidar- und Sensor-basierter Produkte und Dienstleistungen, die bereits existieren oder verfügbar werden; die Fähigkeit von Velodyne, Übernahmen zu identifizieren und zu integrieren; Ungewissheiten im Zusammenhang mit aktuellen Rechtsstreitigkeiten von Velodyne und potentiellen Rechtsstreitigkeiten, an denen Velodyne beteiligt ist, oder der Gültigkeit oder Durchsetzbarkeit des geistigen Eigentums von Velodyne; sowie allgemeine wirtschaftliche und marktbezogene Bedingungen, die sich auf die Nachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen von Velodyne auswirken. Velodyne übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

